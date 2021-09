OM : Douloureuse nouvelle à Marseille avant le choc contre Rennes

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2021 à 15:38

Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, l’ OM va défier le Stade Rennais cet après-midi, à 17h00, au stade Vélodrome. À quelques heures de ce choc du championnat français, une douloureuse nouvelle vient de tomber dans la cité phocéenne.

L’ OM perd le plus fervent de ses supporters avant d’affronter Rennes

C’est un jour triste pour l’Olympique de Marseille. Surtout pour l’ensemble des supporters du club marseillais. Alors que Jorge Sampaoli et ses hommes comptent les heures avant d’affronter le Stade Rennais au Vélodrome, l’OM est plongé dans la tristesse avec le décès de son emblématique supporter René Malleville.

Grand supporter de l'Olympique de Marseille et figure médiatique, l’homme de 73 ans est décédé, ce dimanche. Chroniqueur, notamment pour le média local Le Phocéen, pour différents médias, René Malleville avait annoncé à la mi-août qu'il s'apprêtait à commencer une chimiothérapie pour traiter un cancer.

« Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain, on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio. Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup », avait-il écrit sur son compte Twitter. Connu pour son franc-parler, mais surtout pour l'amour inconditionnel qu'il portait à son club de coeur, le natif de Carcassonne est décédé ce dimanche, comme l'a annoncé sur Twitter l’un de ses amis.

« C’est avec beaucoup de tristesses que je vous annonce le décès de mon ami René Malleville. Ma peine est immense. Mes pensées les plus fortes à sa famille qui l’a accompagnée jusqu’au bout. Repose en paix mon ange gardien », écrit Samuel Massilia. L'annonce de sa disparition a touché de nombreux joueurs marseillais, actuels ou anciens.

Le dernier message de René Malleville pour l’OM

Lors du dernier match de l’OM, jeudi en Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou (1-1), Malleville avait posté une photo de son téléviseur avec un dernier message pour son équipe de Jorge Sampaoli en déclarant notamment : « faites-moi plaisir, j'en ai besoin. » L'ultime message d’un véritable passionné du club phocéen avant de rendre son dernier souffle. Ému de cette disparition, Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, a souligné le côté « passionné et authentique » d'un « fidèle supporter. »

Reste à savoir si Sampaoli et ses hommes sauront lui rendre hommage cet après-midi face à l’équipe de Bruno Genesio.