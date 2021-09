PSG Mercato : Pochettino ouvre la porte de son départ

Publié par JEAN-LUC D le 20 septembre 2021 à 11:25

Une rumeur annonce déjà Mauricio Pochettino sur le départ. L'entraîneur du PSG pourrait ne pas faire de vieux os sur le banc parisien. L’Argentin vient de donner le signal d'une inévitable éviction.

Mercato PSG : Mauricio Pochettino se place sur un siège éjectable

Même s’il a joué un rôle important dans le transfert de Lionel Messi vers le PSG, Mauricio Pochettino vient de commettre un impair qui pourrait durablement compromettre son avenir sur le banc parisien. Le même Leo Messi qu'il a convaincu de rejoindre le Paris Saint-Germain pourrait être la cause de son départ.

En effet, le technicien du club de la capitale a pris le risque de remplacer Lionel Messi à la 76e minute lors de la 6e journée de Ligue 1 face à l'OL. L'ancien entraîneur de Tottenham a préféré lancer Hakimi, un milieu défensif, à la place du joueur offensif.

Le problème avec ce choix est qu’il ne plaît pas du tout à l’ancien Blaugrana qui n’a pas hésité à le faire comprendre lors de sa sortie de la pelouse. Le regard noir lancé par la Pulga à son compatriote en disait long sur sa perception de la situation. S’expliquant après la rencontre, le coach Argentin a déclaré :

« … Les décisions se prennent pour le bien de l’équipe, parfois ça marche d’autrefois non, parfois ça plait, à certains moments non. Mais on est là pour ça sur le banc. »

Tout le monde a bien vu que cette décision agaçait fortement Messi. Commentant la réaction de la Pulga, l’entraîneur de 49 ans a déclaré : « Je lui ai juste demandé comment il allait, il m’a dit qu’il était bien. » "Bien ?" Ce n’est pas ce que montrait l’ancien Barcelonais après son rappel sur le banc des remplaçants. Alors qu’il court toujours derrière son premier but sous les couleurs du maillot du Paris SG, cette décision de son coach fait passer ses débuts pour un échec.

Le coach du Paris SG se met Messi à dos

De l’autre côté de la Manche, Cristiano Ronaldo, le rival de toujours de Leo Messi, vient de marquer son troisième but en deux matchs. Le Portugais a ouvert la marque avec un but à la 35e minute avant que Lingard, en toute fin de match, ne vienne paralyser les joueurs de West Ham United. Ce succès de l’ancien Madrilène va encore encourager les comparaisons avec Messi, qui n'est pas aidé par cette décision de Pochettino alors que le PSG et l'OL étaient à 1 but partout.

Icardi, entré en jeu à la place de Di Maria, a débloqué la situation pour Paris en inscrivant le deuxième et dernier but de l’équipe de la capitale. Forcément, Lionel Messi ne devrait pas laisser passer ce mauvais coup de son coach qui le fait passer pour le maillon faible du trident Messi-Neymar-Mbappé. Et comme ce que représente la Pulga dans la stratégie de développement de la marque PSG est immense, Leonardo, soucieux de préserver sa nouvelle star des frustrations, pourrait rapidement envisager un départ de l’entraîneur.

Le nom de Zinédine Zidane dans les têtes à Doha

Le nom de Zinédine Zidane, fortement souhaité sur le banc par les dignitaires qataris, propriétaires du Paris Saint-Germain, pourrait effectivement revenir dans les rumeurs circulant au bord de la Seine. Le média espagnol Iusport, a dernièrement fait savoir que "Zidane fait partie des candidats pour occuper l'un des bancs les plus convoités de tout entraîneur. Le Paris Saint Germain".

L'ancienne gloire du football français retrouverait au Paris SG un certain Sergio Ramos, pilier de son équipe au Real Madrid. Entre le gros doute né du match nul entre Paris et Bruges (1-1) et les difficultés du club Parisien à briller face à Lyon, en Ligue 1, cela ne participe pas à pérenniser la présence de l'entraîneur argentin sur le banc Parisien. Ajoutez à cela des tensions naissantes avec Messi et vous trouvez un coach fragilisé plus que jamais sur le départ.