Barça Mercato : La réponse cash de Koeman sur son avenir !

Publié par Ange A. le 20 septembre 2021 à 10:12

Un an après son arrivée sur le banc du FC Barcelone, l’avenir de Ronald Koeman suscite des interrogations. Le coach du Barça s’est ouvertement exprimé sur son futur au moment où il est annoncé vers la sortie.

Ronald Koeman serein pour son avenir au FC Barcelone

Successeur de Quique Setién au FC Barcelone, Ronald Koeman se retrouve déjà sur un siège éjectable. Ses relations tendues avec le président Joan Laporta et ses résultats en dents de scie en ce début de saison ne militent pas en sa faveur. Alors que son contrat expire en juin prochain, le Néerlandais pourrait donc quitter le Barça avant cette échéance. Alors que les spéculations se multiplient à son sujet, l’entraîneur barcelonais s’est une nouvelle fois confié sur son avenir. « Je n’ai aucune peur concernant mon avenir. Au final, ce sont le club et le président qui décident […] Tout le monde a le droit d’avoir un avis. C’est sûr qu’il doit y avoir des personnes pour et contre Koeman », a lâché l’ancien sélectionneur des Pays-Bas en conférence de presse.

La succession de Koeman déjà ouverte ?

Dans sa sortie, Ronald Koeman a évoqué quelques difficultés du FC Barcelone en ce début de saison. « Il y a des changements dans l’équipe, des blessures et plusieurs jeunes », a déclaré l’entraîneur des Blaugranas. Alors que ses jours semblent déjà comptés en Catalogne, l’état-major de Joan Laporta aurait activé quelques pistes pour assurer la succession du Néerlandais. Les noms de Xavi Hernandez et Roberto Martinez sont notamment évoqués pour remplacer le coach du Barça. En attendant de voir clair au sujet de son avenir, le technicien hollandais est certain d’officier sur le banc des Culés ce lundi contre Grenade. La bande à Sergio Busquets occupe la 10e place du classement avant cette rencontre.