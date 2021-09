OM : Ligue 1, Adil Rami douche l'enthousiasme sur Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 20 septembre 2021 à 14:05

Sous la houlette de Jorge Sampaoli, l’ OM réalise un excellent début de saison en championnat. Mais Adil Rami, qui connaît bien le coach marseillais, se montre très mesuré pour la suite de la compétition.

OM : Sampoali, des débuts convaincants à Marseille

Deux jours après son match nul (1-1) face au Lokomotiv Moscou en Ligue Europa, l’ OM recevait le Stade Rennais dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Les Marseillais avaient à coeur d’effacer le plus rapidement possible les effets de cette contre-performance européenne. Et les hommes de Jorge Sampaoli ont bien négocié cette épreuve face aux Rennais.

Motivés et déterminés, les Marseillais se sont imposés (2-0) face aux Bretons et restent invaincus en championnat cette saison. C’est presque un début de saison historique pour les joueurs de Sampaoli, qui occupent désormais la 2e place de Ligue 1 avec 13 points et un match en retard (contre l' OGC Nice), derrière le PSG, leader avec 18 points.

L' OM de Jorge Sampaoli reste donc un sérieux prétendant au titre de champion de France. Et si la saison est loin d’être terminée, les prestations de l’ Olympique de Marseille rassurent de plus en plus. Les résultats positifs de l' OM ont le mérite de rassurer les supporters phocéens et les observateurs. En revanche, certains restent très mesurés sur le sujet. Adil Rami fait notamment partie de ceux-là.

Adil Rami très pessimiste sur la suite de la saison de l' OM

Ancien joueur de l’ OM, le défenseur de 35 ans connaît très bien Jorge Sampaoli pour avoir évolué sous ses ordres lors de son passage au FC Séville. Adil Rami s'est montré assez peu enthousiaste sur le début de saison de l’ Olympique de Marseillle, assurant que les choses devraient se compliquer en deuxième partie de saison.

« Je connais Sampaoli et c’était la même chose avec Séville. Là où ils vont devoir être forts, c’est physiquement et athlétiquement. Ça ne va pas être facile pour eux de tenir cette cadence toute la saison. C’est beaucoup d’efforts, beaucoup de travail, beaucoup de cardio et ils ont beaucoup de matchs parce qu’ils sont en Ligue Europa. C’est un beau début de saison, tant mieux pour eux. Mais je pense que ça va se compliquer en deuxième partie de saison », a déclaré le défenseur de Troyes dans une interview avec Prime Video. Reste à savoir si les Marseillais parviendront à suivre le rythme toute la saison.