RC Lens - LOSC : La LFP a tranché, une première sanction tombe !

Publié par Timothée Jean le 20 septembre 2021 à 17:51

La commission disciplinaire de la LFP a rendu ses premières décisions concernant les incidents survenus lors du match entre le RC Lens et LOSC. L’instance a prononcé des sanctions provisoires contre les deux équipes nordistes.

RC Lens - LOSC : Deux matchs à huis clos pour les Sang et Or

À nouveau des images tristes pour le football français. Quelques semaines après les violents incidents survenus lors du match entre l’ OM et l’ OGC Nice, c’est le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC qui a pris une tournure inattendue. Cette rencontre comptant pour la 6e journée de Ligue 1 a tourné au vinaigre à la mi-temps, lorsque des supporters du RC Lens ont envahi la pelouse du Stade Bollaert-Delelis pour en découdre avec leurs homologues lillois.

Les forces de sécurité sont rapidement intervenues avant que la situation ne dégénère. Le derby nordiste a repris après plus d’une heure d’interruption. 24 heures après la rencontre, la commission discipline de la LFP vient de rendre ses premières décisions sur ces incidents. « Au regard des graves débordements », l’instance a décidé d'infliger aux Sang et Or deux matchs à huis clos. La LFP a également ordonné la fermeture du parcage visiteurs du LOSC.

Le communiqué officiel de la LFP

« Au regard des graves débordements et incidents intervenus au cours de la rencontre RC Lens – LOSC Lille (6e journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire les deux mesures suivantes :

- Huis clos total du Stade Félix Bollaert-Delelis jusqu’au prononcé de la mesure définitive. Les rencontres RC Lens – RC Strasbourg Alsace et RC Lens – Stade de Reims respectivement programmées les mercredi 22 septembre 2021 à 21h et vendredi 1er octobre 2021 à 21h sont concernées par cette mesure conservatoire.

- Fermeture du parcage visiteurs du LOSC Lille pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au prononcé de la mesure définitive. La rencontre contre le RC Strasbourg Alsace programmée le samedi 25 septembre 2021 à 19h est concernée par cette mesure conservatoire. Les décisions seront rendues à l’issue de la séance du mercredi 6 octobre 2021 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport. »