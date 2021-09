ESTAC Troyes : Une bonne nouvelle tombe pour Adil Rami

Publié par Timothée Jean le 21 septembre 2021 à 01:01

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraineur de l’ESTAC Troyes s’est exprimé sur l’état de santé de son défenseur Adil Rami, éloigné des pelouses depuis plusieurs mois. Le coach troyen a annoncé une bonne pour sa recrue estivale.

Troyes : Adil Rami, Battles annonce une bonne nouvelle

Son retour sur les terrains de Ligue 1 est attendu par de nombreux supporters. Alors qu’il a rejoint gratuitement l’ESTAC cet été, Adil Rami n’a pas disputé aucune rencontre sous ses nouvelles couleurs en raison de quelques soucis physiques. Le défenseur central donne son maximum pour retrouver le reste du groupe le plus rapidement possible. Et la date de son retour est désormais connue.

Présent en conférence de presse, l’entraineur Laurent Battles a indiqué que son défenseur central devrait intégrer le groupe de Troyes lors du déplacement au FC Nantes, le 3 octobre prochain dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. « Quand il est arrivé, on avait basé (ses débuts) sur le match de Nantes (9e journée de Ligue 1, ndlr). On verra ce qui se passera, mais il lui faut un peu de temps. Tout le monde est impatient de le voir parce qu'il a un statut, une communication », a-t-il confié devant les médias.

Adil Rami trop juste

Laurent Battles se montre toutefois très prudent pour sa recrue défensive, car Adil Rami n’est pas encore à 100 % de ses capacités physiques. « C’est un joueur de foot avant tout et un joueur de foot doit être prêt à jouer avec ses qualités, sans arrière-pensées et ne pas se dire ''Je suis à 50, 60 ou 70 % », a expliqué le technicien de 45 ans avant d’ajouter : « J’ai parlé avec lui. À partir du moment où il rentrera, il sera prêt. Il sera bon ou pas bon, mais il sera prêt. Là, ce n'est pas encore le cas ». L’entraineur de l’ESTAC Troyes devrait donc ménager le champion du monde 2018 lors des prochaines semaines.