PSG - OL : La raison de la sortie de Lionel mess contre Lyon

Publié par Ange A. le 20 septembre 2021 à 03:45

Vainqueur de l’Olympique Lyonnais, Mauricio Pochettino a fait un choix fort dimanche en sortant Lionel Messi. Le coach du PSG a justifié pourquoi il a remplacé son compatriote contre Lyon.

Pochettino sort la raison du remplacement de Lionel Messi

Après son faux pas en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est ressaisi dimanche en championnat. Le PSG s’est imposé contre l’Olympique Lyonnais (2-1) lors de la 6e journée de Ligue 1 Conforama. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont offerts une pette remonatada contre Lyon. Mené après l’ouverture du score de Lucas Paqueta (54e), le club francilien est revenu au score grâce à Neymar Jr (66e) avant que Mauro Icardi ne scelle sa victoire dans le temps additionnel. L’un des faits majeurs de la soirée parisienne est le remplacement de Lionel Messi pour Achraf Hakimi. Une décision justifiée après la rencontre par l’entraîneur parisien. «Tout le monde sait qu’on a de très grands joueurs, les décisions se prennent pour le meilleur de l’équipe, parfois ça marche parfois non, parfois ça plait, parfois non. On est là pour ça sur le banc. Sa réaction? Je lui ai juste demandé comment il allait, il m’a dit qu’il était bien », a expliqué le technicien argentin en conférence de presse.

Des débuts difficiles pour Messi à Paris

Contrairement à son grand rival Cristiano Ronaldo qui empile les buts avec Manchester United, Lionel Messi est dans le dur pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain. En trois apparitions sous le maillot parisien, le sextuple Ballon d’Or ne s’est pas encore montré décisif. Les automatismes avec Neymar Jr et Kylian Mbappé peuvent à se créer. Contre Lyon, Mauricio Pochettino assure que l’entrée d’Hakim devait apporter un certain équilibre à l’équipe. « Son entrée était pour ouvrir le jeu à droite et offrir de la profondeur, il y avait du déséquilibre pour chercher le 1-1, il pouvait aider là-dessus défensivement sans renoncer au jeu vers l’avant pour tenter de gagner », a souligné le coach parisien.