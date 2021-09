ASSE Ligue 1 : Claude Puel confirme un coup dur avant Monaco !

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2021 à 08:10

À la veille du match comptant pour la 7e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco, l’entraîneur de l' ASSE s’est présenté devant la presse ce mardi après-midi. Claude Puel a fait le point sur son effectif avant le choc à Louis II.

Yvann Maçon absent jusqu'à la trêve internationale d'octobre

Claude Puel a effectué le point sur son effectif ce mardi midi, avant de prendre la direction de Monaco. L'entraîneur de l'AS Saint-Étienne doit encore composer sans Yvann Maçon dont le retour pourrait attendre plusieurs semaines.

« Yvann Maçon ne sera pas encore disponible. Il sera sûrement absent jusqu'à la trêve internationale. Sinon l'effectif est au complet. Pour Yvan Neyou et Saïdou Sow, ce sera bon (...) Saïdou Sow va bien, c'est le principal », a indiqué le technicien ligérien lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Le joueur de 22 ans manquera donc les rencontres importantes face à Monaco, Nice et surtout Lyon. Un atout en moins pour les Verts et pour Puel qui ne compte que le natif de Baie-Mahault comme véritable « valeur sûre » à ce poste de latéral droit.

ASSE : Puel s'attend à un très gros combat à Monaco

Face aux médias, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne a été très clair : malgré le début de saison poussif de la formation du Rocher (1 succès, 2 nuls, 3 revers), il s'attend à une partie très compliquée en Principauté.

« Monaco est une équipe habile avec beaucoup de joueurs de ballon, capables de jouer sous la pression adverse. C’est l’une de ses particularités. On travaille pour avoir des réponses face à ces équipes aussi. Ils ont beaucoup de bons joueurs et de possibilités pour faire tourner et être capable d’enchaîner. Leur début de championnat a été difficile, avec les tours de Ligue des Champions, mais ils sont en train de trouver leur rythme de croisière », a prévenu Claude Puel.