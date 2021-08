ASSE : Avant la venue du LOSC, Yvann Maçon prêt à relever le défi

Publié par ALEXIS le 19 août 2021 à 20:55

Gravement blessé et opéré du genou en octobre 2020, Yvann Maçon, défenseur de l’ ASSE, a raté presque toute la saison dernière. Revenu à la compétition lors du nouvel exercice 2021-2022, le défenseur a rassuré sur son état de forme, en conférence de presse, ce jeudi.

ASSE : Yvann Maçon, « je me sens à 100% physiquement »

Yvann Maçon a rejoué en ce début de saison avec l' ASSE, après plusieurs mois d’absence. Il était titulaire lors des deux premières journées de Ligue 1 contre le FC Lorient (1-1) et face au RC Lens (2-2). Avant le match de la 3e journée de championnat contre le LOSC, samedi (21h), l’arrière latéral est passé en conférence de presse. En marge des questions sur le match de l’AS Saint-Étienne contre le champion de France au Stade Geoffroy-Guichard, il a évoqué sa situation personnelle.

« Je me sens bien, je reprends petit à petit mes marques sur le terrain. Le plus difficile à retrouver ce sont les repères après 9 mois d’absence », a confié le défenseur de 22 ans. « Je me sens à 100% physiquement, mais pas encore dans le jeu, il me manque l’aspect offensif, on travaille ça tous les jours avec le coach. Psychologiquement, je n’ai pas de retenue ou de peur. La blessure m’a donné confiance en moi. C’était un moment difficile, mais je n’ai pas forcément d’appréhension », a-t-il rassuré.

Le gros défi de la succession de Mathieu Debuchy

Positionné à gauche de la défense de l' ASSE, précisément au poste de Mathieu Debuchy laissé libre en juin 2021 à l’issue de son contrat, Yvann Maçon avoue que succéder à ce dernier est difficile, mais il se dit apte à relever le défi. « Prendre la relève de Mathieu, ce n’est pas facile, c’est un grand joueur, il a une place importante dans le coeur des supporters. Si maintenant, j’évolue à ce poste, c’est que j’ai le niveau pour et je ferai le maximum pour assurer la relève », a rassuré le n°27 des Verts. Pour mémoire, le joueur natif de Guadeloupe avait été victime d’une rupture du ligament avec la sélection espoir de France. C’était le 12 octobre 2020, contre les U21 de la Slovaquie, pour le compte des qualifications pour l'Euro 2021.