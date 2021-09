RC Strasbourg : Stéphan identifie le joueur à craindre au RC Lens

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2021 à 16:54

Ce mercredi soir, le RC Strasbourg ira défier le RC Lens dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Et avant cette rencontre, l’entraîneur strasbourgeois, Julien Stéphan, a identifié l’homme à craindre chez les Sang et Or.

RC Strasbourg : Stéphan se méfie de Seko Fofana au RC Lens

Julien Stéphan était présent en conférence de presse hier. L’entraîneur du RC Strasbourg s’est naturellement penché sur la prochaine rencontre de son équipe. Le Racing Club de Strasbourg Alsace affronte ce mercredi soir (21h) le RC Lens au Stade Bollaert. L’entraîneur alsacien se méfie de cette équipe lensoise, invaincue en championnat cette saison.

Il a surtout tiré son chapeau à son homologue Franck Haise, qui réalise un travaille remarquable à la tête des Sangs et Or. Après sa victoire face au LOSC (1-0), le club lensois occupe désormais la 3e place de Ligue 1 après six journées. Le RC Lens part donc favori face au RC Strasbourg. Et ce n’est pas Julien Stéphan qui dira le contraire.

Le coach alsacien sait que le club lensois possède des armes très dangereuses et se méfie particulièrement du milieu de terrain, Seko Fofana. « Le RCL est en pleine bourre. Il s’est renforcé cet été. Ils ont des joueurs d’axe qui amènent de l’impact comme Seko Fofana », a confié le coach du RCSA, qui s’attend à un « match intense » ce soir à Lens.

Un match sans spectateurs

Rappelons que le match entre le RC Lens et le RC Strasbourg se déroulera sans spectateurs au Stade Bollaert. La commission de discipline de la LFP a sanctionné le club de Lens du huis clos total de son stade à titre conservatoire, après les incidents survenus lors du derby contre le LOSC. Cette décision concerne au moins deux rencontres, contre Strasbourg ce mercredi et contre le Stade de Reims le 1er octobre, en attendant la mesure définitive après instruction du dossier le 6 octobre.