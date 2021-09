OL : Les compos sont tombées, Bosz surprend en attaque !

Publié par Thomas le 22 septembre 2021 à 15:54

Auteur d’un début de saison en dents de scie, l’ OL progresse depuis l’arrivée de Peter Bosz. Si les Gones peuvent nourrir des regrets après la défaite dans les dernières minutes contre Paris ce dimanche, ces derniers commencent néanmoins à développer un jeu séduisant, qui redonne espoir aux supporters. Ce mercredi, l’équipe rhodanienne reçoit l’ESTAC, 13e au classement. Pour cette rencontre capitale, le technicien néerlandais devrait opter de nombreux changements notamment en attaque.

OL : Bosz fait des choix forts en attaque

Après la défaite au Parc des Princes, nombreux étaient les Lyonnais qui avaient crié au scandale, reprochant à Clément Turpin d’avoir sifflé un penalty discutable pour Paris (but de Neymar à la 66’). "Le penalty est une aberration. Le VAR aurait dû intervenir. La décision n’est pas normale. Les joueurs ne méritaient pas de perdre. On va être revanchards", avait alors certifié Jean-Michel Aulas quelques minutes après la rencontre. Malgré cette controverse, le board lyonnais semble avoir retrouvé le sourire. Les recrues semblent bien s’intégrer dans le groupe, et l’équipe propose un football séduisant. En d’autres termes, la patte Peter Bosz se fait ressentir et pourrait se confirmer ce soir contre le promu troyen.

Face à l’ESTAC justement, l’ancien coach de l’Ajax a décidé de modifier considérablement sa ligne offensive. Titularisés contre le PSG, Islam Slimani et Karl Toko Ekambi devraient sauf grande surprise, entamer la rencontre sur le banc, au profit de Houssem Aouar (sur le banc contre Paris) et de Moussa Dembélé, revenu de blessure.

Les compos probables de l’ OL face à Troyes :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : Emerson, J. Denayer, J. Boateng, L. Dubois

Milieux de terrain : B. Guimares, M. Caqueret

Attaquants : H. Aouar, L. Paqueta, X. Shaqiri, M. Dembélé

À noter en défense, le retour de Léo Dubois, blessé avec l'équipe de France début septembre. L’ancien nantais devrait reprendre sa place sur le flanc droit à la place d’un très prometteur Malo Gusto qui avait assuré l’intérim.

OL – ESTAC, c’est ce soir à 21h sur Amazon Prime.

