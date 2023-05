En difficulté à l’OL et prêté au FC Lorient en janvier 2023, Romain Faivre a évoqué son avenir à Lyon. Il a lâché quelques indices sur son futur.

Mercato OL : Lyon ou Lorient ? Romain Faivre va prendre des décisions cet été

L’OL a investi 15 M€ pour recruter Romain Faivre (24 ans) au Stade Brestois au mercato hivernal 2022. Il a fait une première demi-saison plus ou moins réussie sous les ordres de Peter Bosz. Le milieu offensif avait pris part à 14 matchs (9 titularisations) pour 3 buts marqués entre janvier et mai 2022. Attendu en début de saison (2022-2023) pour justifier le montant colossal investi dans son transfert, Romain Faivre n’a pas été à la hauteur des attentes.

En plus de sa difficile adaptation à l’Olympique Lyonnais, il a été gêné par une blessure à la cuisse. L’arrivée de Laurent Blanc sur le banc de touche du club rhodanien n’a pas non plus amélioré sa situation du joueur formé à Monaco. Son temps de jeu a fondu et il a finalement accepté de quitter Lyon pour se donner les moyens de jouer plus régulièrement. Ainsi, Romain Faivre a été prêté au FC Lorient fin janvier 2023, jusqu’à la fin de la saison. Son prêt chez les Merlus n’étant pas assorti d’une option d’achat, il devrait retourner à l’OL à l’été.

Mais dans quelles conditions ? Sera-t-il encore sur le banc ou va-t-il retrouver une place de titulaire dans l’équipe de Laurent Blanc la saison prochaine ? « M’imposer à Lyon ? Pourquoi pas ! » a répondu Romain Faivre dans Ouest-France. On ne sait pas de quoi le destin est fait. Lorient ? Je suis en prêt sec, donc normalement, c’est impossible de rester. Il faudra prendre des décisions cet été […] »

En attendant la fin de saison et son prêt, le joueur sous contrat à l’OL jusqu'à 2026 veut marquer des points avec le FC Lorient de Régis Le Bris cette fin de saison. « J’essaye de faire abstraction de tout ce qu'il va se passer cet été. Je veux finir la saison du mieux possible, faire de grosses performances pour justement redorer mon image, et reprendre de la confiance […] », a déclaré Faivre.