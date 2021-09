PSG Mercato : 60 M€, ce coup exceptionnel se confirme

Publié par Ange A. le 23 septembre 2021 à 07:14

S’il a réalisé un mercato de qualité à moindre coût, le Paris Saint-Germain a tout de même déboursé 60 millions d’euros pour signer Achraf Hakimi. Sauveur du PSG mercredi contre le FC Metz, le Marocain poursuit sa montée en puissance et justife le montant de son transfert.

Hakimi, une belle pioche à 60 M€ pour le PSG

Après le prêt infructueux d’Alessandro Florenzi, le Paris Saint-Germain a misé sur Achraf Hakimi cet été. Après des longues négociations avec l’Inter Milan, le PSG a lâché 60 millions d’euros pour s’offrir les services de l’arrière droit marocain. Il s’agit d’ailleurs de la plus grosse dépense du club francilien cet été. Leonardo n’a rien versé en indemnité de transfert pour signer les Lionel Messi, Sergio Ramos, Giorginio Wijnaldum ou encore Gianluigi Donnarumma. Si ces autres recrues sont encore loin du niveau attendu, Hakimi est l’un des Parisiens les plus en vue en ce début de saison. Mercredi, l s’est d’ailleurs offert un doublé lors du succès de Paris contre le FC Metz (1-2).

Hakimi déjà en feu avec Paris

Le latéral de 22 ans n’a pas manqué d’exprimer sa joie après la victoire du Paris Saint-Germain à Saint-Symphorien. « On a lutté, on a travaillé et on a pris les trois points. On est heureux d’avoir réussi […] Le foot, ce n’est pas juste 90 minutes, c’est avec le temps additionnel. On est compétitif jusqu’au coup de sifflet final et il faut profiter de cette victoire », a lâché le Marocain au micro de Canal Plus Sport. Achraf Hakimi flambe pour ses débuts avec le PSG. L’ancien intériste compte déjà 3 buts et deux passes décisives en 9 apparitions cette saison. Champion d’Italie la saison dernière avec l’Inter Milan, le néo-Parisien avait inscrit 7 réalisations et délivré 10 offrandes en 37 rencontres de Serie A.