FC Metz : Le coup de sang de Frédéric Antonetti après Paris

Le FC Metz s’est incliné dans les derniers instants contre le Paris Saint-Germain mercredi en Ligue 1. Expulsé contre le PSG, Frédéric Ancelotti a exprimé son courroux envers l’arbitrage après le coup de sifflet final.

Le PSG l’emporte in extremis contre le FC Metz

Lanterne rouge du championnat, le FC Metz pensait réaliser un exploit mercredi contre le Paris Saint-Germain. Alors qu’ils se dirigeaient vers un nul contre le club francilien, les Grenats ont concédé un but dans les dernières minutes du temps additionnel. Auteur de l’ouverture du score dès la 5e minute, Achraf Hakimi a permis au PSG de repartir de Saint-Symphorien avec les trois points. Boubakar Kouyaté avait permis à Metz de revenir au score avant la mi-temps. Les locaux ont terminé la rencontre à 10 suite à l’expulsion de Dylan Bronn. Une exclusion qui n’a pas manqué de faire réagir de Frédéric Antonetti, lui-même expulsé quelques secondes après par le central de la partie.

Antonetti en rage contre le PSG, l’arbitrage et Mbappé

En conférence d’après-match, le coach du FC Metz a dénoncé le traitement de faveur accordé par le corps arbitral au Paris Saint-Germain. « L’arbitre a le sifflet plus facile pour Paris que pour Metz […] Moi, je suis favorable au PSG et supporter du PSG en Coupe d’Europe. Mais quand on les joue, je veux être traité d’égal à égal. Et puis après on est sorti du match, c’est dommage on est sorti de notre soirée », a déploré Frédéric Antonetti selon les propos relayés par Foot Mercato.

L’entraîneur messin n’a pas manqué de pointer du doigt l’attitude de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien est resté chambrer Alexandre Oukidja, le portier de Metz, après le but de la victoire d’Hakimi. « Il faut maîtriser ses nerfs, moi le premier […] Mais sur ce fait de jeu, Kylian Mbappé aurait intérêt à avoir un autre comportement s’il veut être aimé. J’adore ce joueur mais il gagnerait à être plus humble », a lâché le technicien mosellan.