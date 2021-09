Mercato OM : Déjà une recrue estivale pour le président marseillais ?

Publié par Gary SLM le 23 septembre 2021 à 09:11

Le mercato OM de cet été a été chargé en recrues. Celui de l’été prochain pourrait avoir déjà commencé puisqu’un dossier semble déjà bouclé.

Mercato OM : Pablo Longoria assuré de boucler un dossier ?

Le président Pablo Longoria a rehaussé l’image de Frank McCourt dans l’esprit des supporters de l’OM. Le dirigeant espagnol, grâce aux fonds qu’il a fait décaisser à son patron, a fait le plein au mercato. Il a traité avec succès plus d’une dizaine de dossiers de transfert au dernier mercato estival. Le résultat de cette grosse offensive est l’actuelle 2e place de l’équipe Marseillaise derrière le PSG en Ligue 1. Plusieurs joueurs recrutés par l’espagnol donnent satisfaction et c’est le cas de Matteo Guendouzi. Il a été transféré à l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt avec option d’achat estimé à 11 M€.

Matteo Guendouzi devrait rester l’ OM

Selon les premières informations, le joueur d’Arsenal est heureux à Marseille et cela se vérifie par ses prestations. Dans son entourage, l’idée de le voir rester à l’Olympique de Marseille est fortement répandue. Le quotidien L’Equipe témoigne de cette ambiance autour du joueur. Dans ses révélations de mercredi, la source fait savoir de l’entourage du néo-phocéen qu’il est épanoui. Sous les ordres de l’entraîneur Jorge Sampaoli, le milieu de terrain rehausse son niveau de jeu. Le franco-marocain de 22 ans, auteur de 6 matches et de 1 but et une passe décisive, prend le lead à son poste.

Pablo Longoria travaille probablement déjà à reunir les 11 millions d'euros pour payer l'option d'achat du joueur. Le dirigeant olympien pourrait pour cela vendre un joueur