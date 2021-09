Ex - OM : La prochaine destination de Bouna Sarr connue ?

Publié par Ange A. le 24 septembre 2021 à 01:56

Arrière droit du Bayern Munich depuis l’été dernier, Bouna Sarr aurait pris une importante décision pour son avenir. Le choix de l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille devrait se confirmer dans les prochaines semaines à l’occasion de la trêve internationale.

Grosse révélation sur l’avenir de Bouna Sarr

Même un an plus tard, le transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich continue d’intriguer. L’arrière droit avait rejoint les rangs du Rekormeister, alors champion d’Europe, l’été dernier. Un an après son transfert à Munich, l’ancien latéral de l’Olympique de Marseille peine à s’imposer comme un titulaire aux yeux de Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur des Bavarois. Un temps proche de l’équipe de France, le défenseur de 29 ans doit aujourd’hui renoncer à son rêve en bleu. Foot Mercato assure en effet que l’ancien latéral de l’ OM a fait une croix sur l’équipe de France. L’ancien Marseillais aurait choisi de défendre les Lions de la Téranga.

La CAN à défaut de l’Euro avec les Lions de la Téranga

Le média en ligne assure même que Bouna Sarr sera convoqué par Aliou Cissé lors de la prochaine trêve internationale. Ce sera à l’occasion de la double confrontation contre la Namibie dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022. La sélection de Sarr tombe à point nommé pour l’entraîneur des Lions de la Téranga. Lequel doit composer avec les blessures de Youssouf Sabaly (Bétis Séville) et Moussa Wagué (FC Barcelone). Reste maintenant à savoir si l’ancien arrière droit de l’Olympique de Marseille saura saisir sa chance et enfin disputer un premier tournoi majeur avec le Sénégal. En attendant d’assurer leur place pour la prochaine Coupe du monde, les Lions de la Téranga sont en effet qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations. La compétition se jouera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.