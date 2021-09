OM : Sampaoli annonce deux coups durs avant de recevoir Lens

Publié par Timothée Jean le 24 septembre 2021 à 17:50

L’ OM accueille ce dimanche le RC Lens dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, l’entraîneur Jorge Sampaoli a fait le point sur son effectif avant la rencontre.

OM : Milik forfait pour la réception du RC Lens

Deuxième au classement Ligue 1 malgré les progrès entrevus lors de ce début de saison, l’Olympique de Marseille doit désormais enchaîner les victoires pour conforter sa place dans le haut du classement. Tenu en échec mercredi dernier face à Angers SCO (0-0), les hommes de Jorge Sampaoli ont l’occasion de relever la tête avec la réception du Racing Club de Lens. Mais les Marseillais devront se méfier de cette équipe lensoise (4e).

Présent en conférence d’avant-match, Jorge Sampaoli a fait le point sur son effectif. Et pour cette rencontre face au RC Lens, l’entraîneur de l’ OM devra encore composer sans Arkadiusz Milik qui se remet de sa blessure au genou. Si le technicien argentin se montrait très optimiste pour son retour à la compétition, l’avant-centre polonais est encore trop juste pour la réception du Racing Club de Lens. « Milik a effectué ce vendredi une partie de l'entraînement avec le groupe, mais il ne pourra pas jouer dimanche. Même s'il se sent bien, nous n'avons pas encore reçu le feu vert médical définitif pour son retour », a confié Jorge Sampaoli.

Boubacar Kamara incertain pour cette rencontre

Et les mauvaises nouvelles semblent s’accumuler à l’Olympique de Marseille. Absent à Angers, Dimitri Payet a repris l’entraînement collectif ce vendredi et postule à une place de titulaire face aux Sang et Or. Ce n’est pas le cas pour le jeune joueur Boubacar Kamara.

Touché lors du déplacement, le minot est incertain pour cette rencontre. « Bouba Kamara ne s'est pas entraîné normalement, il a senti des petites douleurs là où il s'était fait mal à Angers », a expliqué Jorge Sampaoli, qui devra une nouvelle fois faire tourner son effectif face à une solide équipe du RC Lens.