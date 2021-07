OM Mercato : Sampaoli sur un grand attaquant en fin de contrat

Publié par Thomas le 16 juillet 2021 à 10:57

Le mercato olympien débute sur les chapeaux de roue cet été. Très actif sur le marché des transferts, l’ OM est désireux de se renforcer à tous les postes. Après Pau Lopéz dans les buts, Saliba et Balerdi en défense, Guendouzi, Gerson et Ünder au milieu de terrain et De la Fuente en attaque, les phocéens recrutent à un rythme effréné, ce qui place le club comme principal concurrent au mercato XXL entrepris par le Paris Saint-Germain. Selon le journaliste italien Alfredo Pedullà, Jorge Sampaoli se serait penché sur le cas de l’ex-attaquant des Blues et de l’Atlético Diego Costa. Sans club depuis 2020, le joueur est aujourd’hui courtisé par Lille, Bologne et le Besiktas.

OM Mercato : Les olympiens sur la piste Diego Costa

Si le principal chantier depuis des saisons à l’ OM a été la signature d’un grand attaquant, peu de prétendants ont su donner satisfactions aux supporters et aux dirigeants marseillais. Si la première saison de Dario Benedetto fut prometteuse, l’exercice 2020-2021 a été plus laborieux. Après un mercato de grande envergure, les olympiens chercheraient à renforcer le poste d’attaquant, et penseraient à l’espagnol Diego Costa, qui est sans club depuis 2020. Le joueur de 32 ans est courtisé par de nombreux clubs européens, dont Lille, Bologne, et le club turc de Besiktas, qui en avait fait sa priorité.

Une bonne pioche pour l’OM ?

À 32 ans, Diego Costa traverse un moment délicat de sa carrière. Connu pour ses excès d’engagement et ses coups de sangs, l’attaquant espagnol reste néanmoins un attaquant d’expérience, et un buteur hors-pair. Retourné à l’Atlético Madrid en 2018, Diego Costa avait resilié son contrat d’un commun accord avec le club de Liga. Sans club depuis cette résiliation, l’international espagnol est dans l’optique de se relancer pour regagner du temps de jeu et retrouver le chemin des filets. L’ OM très à l’affût de la situation du joueur, pourrait formuler une première offre très prochainement.