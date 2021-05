OM : Sampaoli attend la saison prochaine avec impatience

Publié par Chemssdine le 24 mai 2021 à 06:30

En arrachant le nul face à Metz, l'OM s'est assuré de finir en cinquième position de Ligue 1, un classement qui permet aux Phocéens de disputer l'Europa League la saison prochaine. Le coach marseillais, Jorge Sampaoli, s'est dit pressé d'être à la saison prochaine, qui sera sa première complète sur le banc olympien.

La belle soirée de l' OM

Engagé dans une course à distance avec le Stade Rennais et le RC Lens, l'Olympique de Marseille n'avait pas le droit à l'erreur s'il voulait se qualifier en Europa League la saison prochaine. Au terme d'un match animé mais sans buts, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont pourtant failli frôler la catastrophe en concédant un pénalty controversé lors de la septième minute du temps additionnel de la seconde mi-temps. Valeureux, les coéquipiers de Dimitri Payet ont néanmoins su réagir en allant chercher eux aussi un pénalty, transformé par Arkadiusz Milik, en toute fin de match. Un nul suffisant et qui réjouit Jorge Sampaoli, suspendu lors de ce match : "C'est un match où je pense que l' OM a été largement supérieur à son adversaire. L'action du penalty est fortuite et celle de l'égalisation, je ne l'ai pas vue, j'étais déjà en train de descendre dans les vestiaires. ​"

Sampaoli impatient pour la saison prochaine

Ayant le sentiment du devoir accompli, l'entraîneur argentin s'est réjouit de la belle performance de son équipe, ce qui le conforte dans son envie de réaliser une meilleure saison en 2021-22 : "Sincèrement, depuis mon arrivée et sur ce que j'ai vu, l'objectif de la qualification européenne paraissait lointain. On est donc heureux d'être qualifié et on est remplis d'enthousiasme pour la saison prochaine. ​" Des propos qui risquent de réjouir les supporters marseillais, qui s'attendent donc à quelque chose de mieux l'année prochaine.