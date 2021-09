OM - RC Lens : Sampoali reçoit déjà un premier avertissement !

Publié par Timothée Jean le 25 septembre 2021 à 16:26

Après le match nul contre Angers SCO, l’ OM veut relever la tête ce dimanche face au RC Lens. Mais les hommes de Jorge Sampaoli devront se méfier des Lensois. L’attaquant Florian Sotoca a adressé un premier avertissement aux Marseillais avant cette confrontation.

OM - RC Lens : Sotoca veut faire mal aux Marseillais

C’est un choc qui promet. Contraint au partage des points à Angers SCO (0-0), l’ OM compte renouer avec le succès cette semaine. L’Olympique de Marseille accueille ce dimanche (20h 45) le Racing Club de Lens dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Les Marseillais sont déterminés à s’imposer à domicile avec de la manière afin de conserver la deuxième place du classement et Jorge Sampoli veut plus de consistances dans le jeu. « On va devoir être bons dans tous les compartiments. La marge d'erreur sera très basse. Les Lensois peuvent faire la différence à tout moment et ont de grandes qualités », a récemment déclaré l’entraîneur de l’ OM en conférence de presse.

Pour le RC Lens, il sera question de tenir en échec cette redoutable équipe de l’Olympique de Marseille, encore invaincue en championnat cette saison. Présent en conférence, Florian Sotoca a d’ailleurs lancé les hostilités, expliquant que les Lensois sont déterminés à faire « mal » à cette équipe phocéenne. « Cela fonctionne bien, ils marquent des buts et en prennent peu, on les voit relancer avec une défense à 3 puis ils passent à 4 en situation défensive. C'est hybride et c'est très intéressant. Mais on va essayer de leur faire mal là où il y a des faiblesses », a déclaré Florian Sotoca, convaincu de l’état de forme de son équipe.

Florian Sotoca s’attend à un match compliqué

Florian Sotoca et ses coéquipiers n’aborderont certainement pas ce choc à la légère. L’attaquant français est persuadé que son équipe a les moyens nécessaires pour déjouer les pronostics en surprenant l’OM à domicile. Et le joueur de 30 ans ne craint pas l’ambiance du Vélodrome. « Cela va être agréable de jouer devant un tel public, surtout dans cette ambiance », a-t-il ajouté. Toutefois, Florian Sotoca sait que la tâche s’annonce ardue contre des Marseillais obstinés à renouer avec la victoire. « On va s'occuper de nous avant tout, mais on sait aussi que ça va être compliqué, au Vélodrome », a-t-il conclu.