RC Lens : Haise avec un important renfort contre Marseille

Publié par Ange A. le 26 septembre 2021 à 02:05

Battu par le RC Strasbourg lors de la dernière journée, le RC Lens va tenter de renouer avec le succès ce dimanche. Pour son déplacement à l’Orange Vélodrome pour défier l’Olympique de Marseille, Lens enregistrer un important retour.

Le RC Lens avec son maître à jouer contre Marseille

Le Racing Club de Lens a concédé sa première défaite de la saison mercredi sur la pelouse du RC Strasbourg. Après ce court revers, le RC Lens souhaite reprendre sa marche en avant. Mais la tâche s’annonce ardue pour les Sang et Or qui jouent gros pour leur prochaine sortie. Les hommes de Franck Haise affrontent l’Olympique de Marseille, toujours invaincu cette saison, ce dimanche à l’Orange Vélodrome. La rencontre compte pour la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour ce rendez-vous, le coach lensois enregistre un retour de taille. Absent contre le RCSA et incertain en raison d’une gêne musculaire, Gaël Kakuta est finalement apte pour défier l’OM. Une bonne nouvelle pour le club de l’Artois qui sera néanmoins privé de deux éléments.

Deux absents chez les Sang et Or au Vélodrome

Exclu contre Strasbourg, Kevin Danso ne tiendra pas sa place contre l’Olympique de Marseille malgré la demande d’annulation de sa sanction. Outre le défenseur autrichien, le RC Lens devra se passer des services de Corentin Jean. Touché à une cuisse, l’avant-centre de 26 ans n’a joué que trois rencontres (18 minutes) depuis le début de saison. Avant de défier Marseille, les Sang et Or pointent à la 6e place du classement. En cas de victoire au Vélodrome, ils pourraient doubler leur hôte, actuel dauphin du Paris Saint-Germain, sur qu’ils n’accusent que deux unités de retard.

Le groupe de Lens contre Marseille

Farinez, Leca - Boura, Clauss, Gradit, Haïdara, Machado, Médina, Wooh - Boli, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Francowski, Kakuta, Pereira da Costa - Ganago, Kalimuendo, Saïd, Sotoca.