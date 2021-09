Barça Mercato : En crise, Joan Laporta sur un gros coup à 0€

Publié par Ange A. le 26 septembre 2021 à 01:25

Alors que ses rapports avec Ronald Koeman s’enveniment, Joan Laporta travaille sur un autre important dossier. Le président du Barça souhaite en effet régler la question de l’avenir d’Ousmane Dembélé dans de brefs délais.

L’avenir de Dembélé sur la table de Joan Laporta

Déjà dans le dur financièrement, le FC Barcelone s’offre une nouvelle crise avec les tensions entre Ronald Koeman et Joan Laporta. Le coach et le président du Barça se livrent de véritables passes verbales au moment où le club peine à enchaîner des résultats. Alors que le technicien néerlandais est désormais en sursis et que des noms circulent pour sa succession, Joan Laporta cherche à conforter un de ses attaquants. Ferran Correas assure en effet que le président barcelonais souhaite au plus vite prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé. Le journaliste de RAC 1 et Sport indique notamment que le patron des Blaugranas aurait déjà fait part de ses intentions à l’agent de l’attaquant tricolore.

Les détails du futur contrat de Dembélé au Barça

Selon la même source, Joan Laporta proposerait une prolongation de deux ans à Ousmane Dembélé. De même, le président du FC Barcelone espère que son polyvalent ailier fera un effort financier. Il souhaite en effet réduire le salaire du joueur comme cela a été le cas avec certains cadres du vestiaire comme Sergio Busquets, Jordi Alba ou Gérard Piqué. À en croire Ferran Correas, le clan d’Ousmane Dembélé ne serait pas insensible à la proposition de Laporta. Mais il ne devrait lâcher sa réponse une fois que le joueur aura effectué son retour à la compétition. Touché aux ischios à l’Euro 2020, l’attaquant de 24 ans ne devrait pas signer son retour avant la mi-octobre.

Pour rappel, le natif de Vernon avait été recruté par le Barça en 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre 135 mllions d’euros. Son contrat actuel expire en juin prochain. D’où la volonté de Laporta de le prolonger de peur de voir un autre attaquant partir libre un an après le départ de Lionel Messi au PSG.