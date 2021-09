Barça Mercato : Laporta lâche une bombe sur l'avenir de Dembélé

Publié par Thomas le 10 septembre 2021 à 00:52

À un an de la fin de son contrat au Barça, Ousmane Dembélé semble avoir les cartes en main pour son avenir. Malgré quatre saisons ponctuées par des blessures récurrentes, "El Mosquito" garde la confiance totale de ses dirigeants.

Barça Mercato : L’avenir de Dembélé bientôt scellé

Grand espoir du football tricolore à ses débuts au Stade Rennais, l’attaquant Ousmane Dembélé n’a jamais véritablement confirmé toutes les attentes placées en lui. Son transfert au FC Barcelone à l’été 2017, était censé marquer le grand tournant de sa carrière. Peu épargné par les pépins physiques, il reste au joueur beaucoup de chemins à parcourir pour enfin s’imposer comme un top joueur en Europe. Dembouz s’était récemment vu décerner le numéro 7, après le départ de son compatriote et ami Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. Une offrande qui témoigne de la confiance accordée par les dirigeants du Barça à l’attaquant. Placé dans la liste des intouchables blaugranas, Dembélé est aujourd’hui proche de prolonger son aventure en Catalogne.

Aujourd’hui, le président Joan Laporta a lâché un gros indice sur l’avenir du joueur de 24 ans. Une rencontre est prévue entre le FC Barcelone et les agents d'Ousmane Dembélé très prochainement. Les relations entretenues par les deux parties sont très bonnes et le dossier devrait se boucler dans les jours à venir. Le joueur se sent bien à Barcelone et souhaite plus que jamais prolonger son aventure. Selon Laporta, l’attaquant se serait senti très flatté par l’attribution du numéro 7 et lui aurait fait part de ses intentions de "jouer davantage et défendre le maillot du Barça".

Plus tôt dans la semaine, c’est l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman qui avait évoqué la situation de Dembouz, à un an de la fin de son contrat. « Premièrement, qu'il renouvelle son contrat, car c'est sa dernière année et il est important pour le club qu'il le fasse. Dembélé est un très, très bon joueur s'il est physiquement en forme. Il a un excellent un contre un, beaucoup de vitesse et il peut jouer sur les deux ailes. Quand il sera rétabli, il sera un joueur essentiel pour l’équipe », avait déclaré l’ancien défenseur des Oranjes dans un entretien accordé au média Sport.