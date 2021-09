ASSE Mercato : Licenciement imminent de Puel à Saint-Étienne ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 septembre 2021 à 20:00

Avec la nouvelle défaite de l’ ASSE ce samedi face à l’OGC Nice (0-3), l’avenir de Claude Puel s’est sérieusement fragilisé à Saint-Étienne. Surtout avec le dossier de la vente du club ligérien.

Mercato ASSE : Virer Claude Puel pour pouvoir vendre le club ?

Hier, à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1 et devant le public de Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Étienne a été copieusement humilié par l'OGC Nice (0-3). Une nouvelle défaite qui conforte les Verts à la dernière place du championnat. Une situation désastreuse pour la direction engagée dans un processus de vente du club. Et d’après les derniers échos en provenance du Forez, une défaite contre l’Olympique Lyonnais lors du derby de dimanche prochain (9e journée de Ligue 1) pourrait sonner le départ de Claude Puel sur le banc.

En effet, Goal révèle que la 20e place de l’ASSE commence à faire réfléchir Roland Romeyer et Bernard Caiazzo qui sont conscients que les mauvais résultats et le spectre d’une relégation en Ligue 2 sont à la base du peu d’engouement des éventuels acquéreurs de l’AS Saint-Étienne. Même si le licenciement de Claude Puel, dont le contrat court jusqu’en juin prochain, aura un coup, les dirigeants stéphanois pensent à un nouvel entraîneur capable de redresser la situation afin de relancer le processus de vente du club. Un scénario ne semble pas vraiment effrayer le principal concerné.

Claude Puel botte en touche sur son avenir

Présent en conférence de presse d’après-match, le coach de l’AS Saint-Étienne a été interrogé sur les « Puel Démission » lancés par le public du Chaudron durant le match contre l’OGC Nice samedi après-midi, Claude Puel a préféré botter en touche tout en expliquant qu’il préfère se concentrer sur le terrain.

« C'est comme ça, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Mon devoir est de protéger les intérêts de mon équipe. Contrairement aux deux matches précédents, on est passé à côté, on est fragiles, il faut soigner les têtes », a déclaré le technicien français de 60 ans. Selon Opta, Claude Puel ne compte que 1.08 point par rencontre à la tête de l’équipe stéphanoise en Ligue 1, plus mauvaise moyenne pour un entraîneur ayant dirigé au moins 50 matches de l’ASSE en Ligue 1.