PSG : Première décision fracassante de Pochettino face à City !

Publié par JEAN-LUC D le 27 septembre 2021 à 17:41

Après un mauvais pas lors de la première journée (1-1 face à Bruges), le PSG accueille demain soir Manchester City pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions. Mauricio Pochettino, l’entraîneur du club parisien, aurait déjà arrêté une première décision pour cette rencontre.

PSG : Donnarumma titulaire contre Manchester City ?

À la veille du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, tous les médias s’intéressent à la composition d’équipe des deux entraîneurs. Et en Italie, le célèbre Gianluca Di Marzio croit savoir que le coach du PSG a d’ores et déjà opéré un premier choix fort pour cette rencontre. En effet, le journaliste de Sky Sport Italia assure que Mauricio Pochettino a tranché en faveur de Gianluigi Donnarumma pour être titulaire dans les cages parisiennes demain soir face aux Citizens.

Arrivé gratuitement cet été en provenance de l’AC Milan, le gardien de but italien va donc disputer son troisième match sous les couleurs du PSG après les deux premiers contre Clermont (4-0) et Lyon (2-1) en championnat. Une nouvelle également confirmée par Fabrizio Romano qui assure que Pochettino a préféré le meilleur joueur de l’Euro 2020 à l’international costaricien Keylor Navas. Fabrizio Romano dément également les rumeurs de mal-être au Paris SG et assure que l’international italien de 22 ans est « heureux » à Paris et était bien conscient en venant ici que la concurrence serait rude avec Keylor Navas.

Mauricio Pochettino préfère botter en touche

Présent en conférence cet après-midi, Mauricio Pochettino a été interrogé sur le sujet. Comme à son habitude depuis le début de la saison, l’entraîneur argentin a préféré botter en touche. « Je ne confirme rien, le 11 sera annoncé demain. Chacun est libre de donner son opinion », a déclaré le successeur de Thomas Tuchel. Il faudra donc patienter jusqu’à demain soir pour savoir qui de Gianluigi Donnarumma ou de Keylor Navas sera titulaire dans les buts du PSG contre les hommes de Pep Guardiola.