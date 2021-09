Vente ASSE : Incroyable, Ravichak était lié à l'OL avant Sainté

Publié par Thomas le 28 septembre 2021 à 15:52

Coup de tonnerre à l' ASSE ! Alors que le club a appris il y a plus d’une semaine l’intérêt de Norodom Ravichak au rachat du club, ce dernier aurait eu des liens étroits avec un autre club français, qui n’est autre que l’Olympique Lyonnais.

Vente ASSE : La nouvelle passe mal dans le Forez

Ce n’est pas le début de saison rêvé pour l'AS Saint-Étienne. Après 8 journées de Ligue 1, les Stéphanois sont la lanterne rouge. En perdant contre l'OGC Nice samedi, les Verts sont sur une série noire de 5 défaites d’affilée et reçoivent le rival lyonnais dimanche.

À quelques jours du derby ASSE-OL, la nouvelle est pour le moins cocasse. Selon Le Progrès, Norodom Ravichak (47 ans), le prince cambodgien qui s’était fait connaître aux yeux des supporters il y a plus d’une semaine, en désirant racheter le club du Forez, aurait noué des contacts financiers avec Lyon il y a plus d’un an. En janvier 2020, la famille cambodgienne avait "préparé le terrain pour un partenariat majeur avec l’académie lyonnaise". Une démarche saluée par le board rhodanien et notamment Jean-Michel Aulas, qui avait remarqué "la connaissance du foot exemplaire et une volontée hors du commun de promouvoir le football". Ravichak et les Gones auraient même accentué les discussions en lien avec ce partenariat pour mettre en place un projet de développement du football au Cambodge.

Quelques mois plus tard, les contacts se sont en grande partie dissolus, faute d’accord concret. Le média local révèle que l’OL se serait montré surpris après avoir appris que le nom de la famille princière revenait du côté du rival stéphanois. Pour rappel, le prince héritier avait récemment fait part de son envie de développer le football dans son pays et redorer le blason stéphanois pour "promouvoir le football français et la Ligue 1 en Asie en mettant l’ASSE en avant. Je pense notamment à développer des académies, point fort de l’ASSE, dans mon pays, le Cambodge, et dans d’autres pays du continent asiatique."

Vidéo : Les clashs légendaires du foot français