Vente ASSE : Norodom Ravichak réplique à la plainte des Verts

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2021 à 15:41

Accusé d’avoir faussé son dossier de candidature dans le rachat de l’ ASSE, Norodom Ravichak a réagi au communiqué du club ligérien.

L' ASSE porte plainte contre Norodom Ravichak

Les candidats au rachat de l’ ASSE étaient invités à transmettre leur meilleure offre au cabinet d’audit KPMG, lundi. Et le cabinet a révélé que l’offre de Norodom Ravichak « manque de crédibilité », car il aurait présenté un document financier frauduleux. L’homme d’affaires cambodgien, via son conseil Maître Carlos Bejarano, « a fourni un document de garantie financière de 100 M€ émanant d’une grande banque internationale qui se révèle être un faux », selon l’AS Saint-Étienne. Dès lors, les propriétaires du club stéphanois ont décidé de poursuivre le Prince Norodom, « pour des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie ». L'annonce de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo a été faite lundi dans un communiqué officiel des deux propriétaires des Verts.

Norodom Ravichak aussi décide de poursuivre l’ASSE

Une plainte que le concerné a réagi, ce mardi, par le canal de son agence de communication. « Norodom Ravichak regrette la situation et les propos relayés dans la presse. Nordom Ravichak est d'autant plus étonné que les négociations avec l' ASSE sont au point mort depuis plusieurs semaines. Norodom Ravichak n'a pas intégré la DataRoom. Le document n'a donc jamais servi de garantie financière pour le rachat du club. Norodom Ravichak dénonce une opération de déstabilisation dans le processus de rachat de l' AS Saint-Étienne, le Prince ayant toujours été mobilisé dans l'intérêt du club et de ses supporters », explique le Cambodgien de 47 ans dans un communiqué.

En conclusion, ce dernier « se réserve le droit d'engager toutes actions judiciaires appropriées en réponse à la plainte qui aurait été déposée à son encontre ». Rappelons que Norodom Ravichak se dit porteur d'un grand projet pour Sainté. Il avait déclaré sur RFI : « J’ai des partenaires solides et je souhaite m’investir à long terme à l’AS Saint-Étienne. »