AS Monaco Mercato : Fabregas lâche un indice sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2021 à 01:15

Cesc Fabregas vit peut-être sans dernière saison à l’AS Monaco. Entré dans sa dernière année de contrat avec le club monégasque, le milieu de terrain espagnol sait ce qu’il veut pas son avenir.

AS Monaco Mercato : Fabregas est heureux sur le Rocher !

Arrivé en janvier 2019 en provenance de Chelsea, Cesc Fabregas se plaît à l’AS Monaco. L’international espagnol s’éclate sous les couleurs monégasque et ne cache pas sa joie. « Je suis enchanté d'être ici, je sens l'affection que les gens ont pour moi, j'en ai aussi pour eux. Tout le monde est très curieux », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à l’agence espagnole EFE.

Âgé de 34 ans, le milieu de terrain espagnol assure qu’il est loin d’être fini. « Moi, je me sens encore assez bien pour continuer à jouer, mais il est certain que j'ai un rôle un peu différent sur et en dehors du terrain », a expliqué le champion du monde 2010.

Cesc Fabregas pense à devenir entraîneur

Néanmoins, Cesc Fabregas a bien conscience qu’il pourrait quitter l’ASM à l’issue de la saison. Son contrat expirant en juin 2022, il a peu chance de signer un nouveau bail sur le Rocher. Et s’il venait à raccrocher ses crampons, le milieu de terrain a déjà une idée précise pour son avenir. Il rêve de devenir entraîneur.

« Dans 5 ans, je me vois à la retraite et entraîneur. Je veux arriver au plus haut niveau. Je ne veux pas commettre l'erreur de vouloir arriver trop vite dans de grands clubs. Créer une méthodologie demande du temps, même s'il n'y a pas besoin de préciser que, vu ma manière de jouer, on sait déjà un peu comment j'aimerais faire jouer mes équipes lorsque je serai entraîneur», a-t-il expliqué. L’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal n’a pas vraiment l’intention de s’éloigner du rectangle vert.