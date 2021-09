PSG Mercato : Chelsea ouvre enfin la porte pour N’Golo Kanté !

Publié par JEAN-LUC D le 26 septembre 2021 à 21:00

Cible de longue date de Nasser Al-Khelaïfi, N’Golo Kanté pourrait débarquer au PSG l’été prochain. La direction de Chelsea serait désormais disposée à écouter l’offre du club de la capitale française pour son milieu de terrain.

N'Golo Kanté disponible au mercato d’été 2022

Récemment, nos confrères de Foot Mercato ont révélé que le Paris Saint-Germain a relancé la piste menant à N'Golo Kanté. Avant d’un taulier au poste de milieu de terrain défensif, Leonardo a formulé une offre à Chelsea pour l’international français de 30 ans. Ne comptant pas se séparer de son cadre, l’entraîneur des Blues Thomas Tuchel a mis son véto à son départ. Arrivé en juillet 2016 en provenance de Leicester City contre un chèque de 35,8 millions d’euros, N'Golo Kanté a rapidement confirmé qu’il est l’un des meilleurs de la planète à son poste.

Malgré les multiples tentatives du PSG et d’autres cadors européens, le club londonien n’a donc jamais voulu le laisser partir. Mais d’après les informations de Fichajes.net, la porte longtemps fermée à double tour par les Blues pourrait finalement s’ouvrir l’été prochain. En effet, le média espagnol explique que le champion d’Europe en titre ne retiendra pas forcément N’Golo Kanté à la fin de cette saison puisqu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat et qu’il alors dépassé 31 ans.

Souhaitant renouveler son effectif, Chelsea ne s’opposera pas à un éventuel transfert de l’ancien milieu de terrain du SM Caen, sept ans après son arrivée en Premier League en provenance de la Ligue 1. D’autant que des jeunes comme Conor Gallagher et Billy Gilmour commencent déjà à se signaler à Stamford Bridge. Toutefois, le PSG n’est pas seul sur ses traces.

Grosse bataille entre le PSG et le Real Madrid

Après plusieurs tentatives sans succès, les Rouge et Bleu auront leur chance avec N’Golo Kanté lors du prochain mercato estival de 2022. Alors que les derniers échos en provenance de l’Angleterre annonçaient une prochaine prolongation pour le natif de Paris, Chelsea privilégierait finalement une vente du champion du monde 2018 à l’issue de la saison. Cependant, Fichajes assure que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devront affronter la concurrence du Real Madrid dans ce dossier.

Surtout que l’écurie de Roman Abramovicth compte bien encaisser une belle somme d’argent sur cette éventuelle vente afin de se lancer aux trousses d’un défenseur central, Matthijs De Ligt ou Jules Koundé, et d’un attaquant pour l’associer à Romelu Lukaku.

Affaire à suivre donc…