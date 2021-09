LOSC : LDC, José Fonte sonne la mobilisation avant Wolfsburg !

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2021 à 21:45

À la veille de la réception du VfL Wolfsburg en Ligue des Champions, José Fonte a accordé une interview au site officiel de l’UEFA. L’occasion pour le capitaine du LOSC de sonner la mobilisation chez les Dogues, mal embarqués en championnat.

José Fonte prône les valeurs du LOSC

Avec une défaite en championnat face au FC Lorient (1-2), vendredi, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1, Lille OSC va lancer sa saison en Ligue des Champions par une réception de l’équipe allemande du VfL Wolfsburg, mardi soir. À la veille du rendez-vous au Stade Pierre Mauroy, José Fonte a mis en exergue les forces et spécificités du groupe lillois, champion de France en titre.

« Je peux vous parler de notre identité au cours des quatre dernières années, c’est-à-dire depuis que je suis ici. Ce que je ressens et ce que je vois, c’est une équipe qui travaille ensemble, qui est solide, unie, connectée avec les fans et les gens du nord de la France », a déclaré l’international portugais avant d’ajouter : « il y a une identité de travailleurs, un sentiment qu’ensemble nous irons toujours plus loin que seuls, évidemment. Voilà ce que l’on essaie de faire partager et d’incarner et c’est le cas de plus en plus. »

Des valeurs dont les hommes de Jocelyn Gourvennec auront besoin face à VfL Wolfsburg, actuel leader du championnat allemand devant le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Surtout prouver que le LOSC n’est pas un champion par erreur.

José Fonte : « montrer au monde que nous n’avons pas gagné la L1 par hasard »

Toujours privé de Renato Sanches, Jonathan Bamba et Timothy Weah, l’entraîneur de Lille OSC devrait reconduire pour la première journée des phases de groupes de la Ligue des Champions contre Wolfsburg, la même équipe qui a perdu à Lorient vendredi dernier. Mais après un début de saison raté (5 points en Ligue 1 après 5 journées), José Fonte et ses partenaires veulent relever la tête et montrer que le titre de championnat de France 2021 n’a pas été usurpé.

« Je pense que notre groupe est très équilibré, toutes les équipes sont de même niveau. Beaucoup de gens diraient qu’en théorie, ce serait un groupe facile, mais à mon avis, il n’y a pas de groupes faciles en Champions League. Évidemment, nous voulons faire mieux que lors de notre dernière participation. C’est notre objectif principal. Nous voulons gagner des matches, nous voulons donner de la joie à nos fans qu’ils soient derrière leurs écrans ou présents au stade. Nous voulons montrer au monde que nous n’avons pas gagné le Championnat de France par hasard », a expliqué le défenseur central de 37 ans. Rendez-vous est donc pris pour Pierre Mauroy dans un peu plus de 24 heures.