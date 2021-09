OM : Le vestiaire sous tension, le clan Gerson sort du silence

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2021 à 02:11

Le début de saison de Gerson à l’ Olympique de Marseille est très compliqué. Le milieu de terrain brésilien ne s’est pas encore montré à la hauteur des attentes placées en lui, ce qui susciterait dééjà quelques tensions dans le vestiaire.

OM : Gerson au coeur des tensions à Marseille ?

Lors de la défaite de l’ Olympique de Marseille face au RC Lens (2-3, 8e journée de Ligue 1), un clash a éclaté entre Mattéo Gendouzi et Gerson sur la pelouse. Le milieu de terrain français est clairement rentré dans son coéquipier brésilien pour lui demander quand il allait se mettre à courir. Comme pour lui signifier qu’il est temps de se réveiller.

Cette engueulade entre les deux coéquipiers est loin d’être anecdotique. En effet, selon les informations de L’Équipe, des tensions ont déjà commencé à naître dans le vestiaire de l’ OM autour de Gerson. Exigé expressément par Jorge Sampaoli cet été et recruté à prix d’or (22 M€ bonus compris), l’international brésilien ne s’est toujours pas montré à la hauteur du montant déboursé pour sa venue à Marseille. Un but et une passe décisive en sept rencontres de Ligue 1, voici les stats peu reluisantes du Brésilien sous ses nouvelles couleurs.

Pourtant, l’entraineur de l’ OM lui accorderait toujours une confiance excessive. Ce traitement particulier susciterait alors une frustration dans le vestiaire. Des tensions vites rejetées par l’entourage du principal concerné.

Son entourage rassure son intégration à Marseille

Interrogé par le journal La Provence, un proche de Gerson assure en effet que l’Olympique de Marseille fait tout son possible pour que sa recrue estivale se sente à son aise sous ses nouvelles couleurs. « Après l’avoir bien accueilli, l’OM lui apporte tout son soutien dans ce début de parcours » a-t-il confié au média provençal. Quoi qu’il en soit, l’unité de l’ Olympique de Marseille, qui a fait sa force en début de saison, devra être consolidée au fil des matchs.