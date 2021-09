OM : Grosse révélation sur le malaise entre Gerson et Guendouzi

Publié par Timothée Jean le 28 septembre 2021 à 21:55

Pendant la terrible défaite (3-2) de l’ OM contre le RC Lens dimanche dernier, Mattéo Guendouzi et Gerson ont eu une discussion houleuse sur la pelouse. Le journal L’Equipe fait de nouvelles révélations sur l’altercation entre les deux Phocéens.

OM : Les reproches de Guendouzi à Gerson dévoilés

Une séquence qui illustre la grande frustration des joueurs de l’ OM. Lors de la défaite de l’ Olympique de Marseille face au Racing Club de Lens (3-2) dimanche soir en clôture de la huitième de la Ligue 1, un clash a éclaté entre Gerson et Mattéo Guendouzi en première période. La scène se déroule à la 27e minute. Il y a alors 2-0 pour RC Lens.

À ce moment du match, la dynamique basculait en faveur des Lensois. Les offensives des Sang et Or faisaient souffrir la défense marseillaise, avec un milieu de terrain méconnaissable. C’est à ce moment que Mattéo Guendouzi explosa de colère en accablant clairement son coéquipier dans le rond central, Gerson. Selon les informations de L’Équipe, le milieu de terrain aurait tenu les propos suivants à l’égard du Brésil. « Quand est-ce que tu vas te mettre à courir ? », aurait lancé l’international espoir français, reprochant à son coéquipier un problème de repositionnement qui a abouti au deuxième but lensois.

Marseille devra vite oublier cette défaite

Ces propos tenus par Mattéo Guendouzi n’ont visiblement pas été du goût de la nouvelle recrue brésilienne de l’ Olympique de Marseille. Agacé par ces remontrances, Gerson a répondu sèchement au Français. Les échanges étaient très tendus entre les deux hommes mis en difficulté face à une solide équipe du RC Lens. Les invectives se poursuivaient avant que Pape Gueye, Dimitri Payet et Léonardo Balerdi n’interviennent afin de calmer les deux hommes.

Au retour des vestiaires, Mattéo Guendouzi et Gerson semblaient un peu plus clames. Mais cela n’a pas suffi pour éviter une défaite de l' OM face aux Lensois. Battu par le RC Lens, l’ Olympique de Marseille va tenter de relever la tête ce jeudi face à Galatasaray lors de la deuxième journée de Ligue des champions.