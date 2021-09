PSG Mercato : Après City, Donnarumma fait une annonce fracassante

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2021 à 15:13

Titulaire hier soir dans les cages du PSG face à Manchester City, Gianluigi Donnarumma s’est arrêté en zone mixte après le match. Le gardien de but italien a profité de l’occasion pour faire une annonce forte sur sa situation au Paris Saint-Germain.

Gianluigi Donnarumma est « heureux d’être » à Paris

En fin de contrat, Gianluigi Donnarumma a refusé de prolonger avec son club formateur, l’AC Milan, la saison dernière. Désireux de disputer régulièrement la Ligue des champions, le portier de 22 ans s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2026. Après seulement trois matchs sous ses nouvelles couleurs, le numéro 1 de la Squadra Azzurra se dit heureux de sa nouvelle aventure, surtout après son premier match en Champions League de sa carrière.

« Je rêvais d’une soirée comme ça et je l’ai réalisé. C’est une joie immense. Je remercie tous mes proches qui m’ont soutenu dans cette période qui n’a pas été facile. J’en suis sorti, car j’ai une famille incroyable », a déclaré le protégé de Mauricio Pochettino après le succès de son équipe face à Manchester City (2-0), au Parc des Princes, au micro de Sky Sports Italia. Régulièrement critiqué dans son pays pour son choix de quitter la Serie A et l’AC Milan pour une aventure à l’étranger, le compatriote de Marco Verratti a également tenu à répondre à ses détracteurs.

Mercato PSG : Donnarumma se moque de ses détracteurs

Depuis quelques jours, la presse italienne relaie régulièrement des articles traitant du mal-être de Gianluigi Donnarumma. Barré par Keylor Navas et contraint de regarder les matchs du Paris Saint-Germain depuis le banc des remplaçants, le meilleur joueur de l’Euro 2020 ne supporte plus sa situation et menacerait déjà de s’en aller lors des prochaines périodes de recrutement. À la recherche d’un successeur à Wojciech Szczęsny, la Juventus de Turin se serait d’ores et déjà positionnée afin de le récupérer en cas de départ. Des rumeurs farfelues selon le principal concerné.

« Comment je vis les critiques sur mon choix de venir ici ? J’ai juste envie de rire. Je suis heureux au PSG, et je rigole quand je lis toutes ces bêtises sur moi. Je suis certain de mes qualités et de mes forces, je n'ai jamais douté. Il n'y a aucun problème, je suis ici et je suis heureux d'être ici », lance le natif de Castellammare di Stabia. Avant d’ajouter : « Le club m'a toujours soutenu et je ris juste quand je lis toutes ces bêtises. Je vais bien et je vais de l'avant (…) C’est incroyable de jouer avec tous ces champions. » Il n’y a donc aucun malaise de Donnarumma au PSG.

