OM : Sanctions, Marseille encore lourdement frappé par la LFP

Publié par Ange A. le 30 septembre 2021 à 06:35

Si l’Olympique de Marseille effectue un bon de début de saison, l’ OM reste dans le collimateur de la LFP. Suite aux récents agissements des supporters marseillais, la Ligue a décidé de sanctionner le club phocéen.

L’ OM de nouveau sanctionné par la LFP

L’Olympique de Marseille n’a décidément pas encore fini avec ses démêlés avec la Ligue de football professionnel. Mercredi, la Commission de discipline de la Ligue s’est de nouveau réunie et a infligé de nouvelles sanctions à Marseille. L’ OM s’est vu infliger une amende de 60 000 euros pour usage d’engins pyrotechniques lors de la réception du Stade Rennais (6e journée). Laquelle a également décidé de la fermeture pour un match avec sursis de la tribune accueillant les secteurs des Dodgers et des MTP. Ces nouvelles peines quelques jours après les dernières prononcées par l’instance à leur encontre de la formation phocéenne.

Marseille dans le collimateur de la LFP

La Commission de discipline de la LFP avait déjà sommé l’Olympique de Marseille de verser une amende suite à l’utilisation de fumigènes lors de la réception de l’AS Saint-Étienne. La Ligue avait condamné l’ OM à une amende 30 000 euros, dont 16 000€ par révocation du sursis. L’instance avait également décidé de la fermeture de pour deux matchs avec sursis des secteurs Commando Ultra 84 et Fanatics de l’Orange Vélodrome. Plus tôt dans la saison, deux joueurs de Marseillais s’étaient retrouvés dans l’œil de la LFP. Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez avaient respectivement écopé d’un match de suspension avec sursis et de deux matchs de suspension. Ceci faisait suite aux échauffourées survenues à l’Allianz Riviera contre l’OGC Nice. Préparateur physique de l’ OM, Pablo Fernandez est quant à lui suspendu de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’en juin 2022.