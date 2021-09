OM Mercato : Les vérités de Cengiz Ünder sur sa signature

Publié par Ange A. le 30 septembre 2021 à 08:35

À la veille de la réception de Galatasaray en Ligue Europa, Cengiz Ünder s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour l’attaquant turc d’évoquer sa signature à l’ OM cet été.

Ces confidences de Cengiz Ünder sur sa venue à l’ OM

Battu (2-3) le RC Lens lors de la dernière journée de championnat, l’Olympique de Marseille va tenter de renouer avec le succès ce jeudi. L’ OM reçoit Galatasaray pour la 2e journée de la Ligue Europa. Un rendez-vous important pour Marseille accroché par le Lokomotiv Moscou (1-1) lors de la 1re journée. Présent en conférence de presse à la veille de cette affiche, Cengiz Ünder a assuré être « en pleine forme » avant de défier le club turc. Devant la presse, l’attaquant prêté par la Roma s’est livré sur sa signature à Marseille, l’un des meilleurs choix de sa carrière. « Mon passage de Rome à Marseille s’est fait grâce au coach et au président du club. Venir ici est l’une des meilleures décisions que j’ai prises dans ma carrière. Je veux aller encore plus loin, respecter du mieux possible les consignes du coach et ​tirer le club vers le haut », a assuré l’ailier de 24 ans selon les propos relayés par La Provence.

Ünder, une bonne pioche pour Marseille ?

En pleine forme avant défier Galatasaray, Cengiz Ünder est l’un des hommes forts du début de saison de l’Olympique de Marseille. Le joueur encore sous contrat avec la Roma compte déjà quatre réalisations en huit apparitions sous la tunique marseillaise. Reste maintenant à l’international turc d’enchaîner les performances avec l’ OM. Il pourrait alors être définitivement conserver par le club provençal. Lequel dispose d’une option d’achat s’élevant à 8,4 millions d’euros. Celle-ci sera même obligatoire en cas d’atteinte de certains objectifs.