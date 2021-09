OM : Ligue 1, Sampaoli… La réponse de Luan Peres à Adil Rami

Publié par Timothée Jean le 20 septembre 2021 à 16:05

Défenseur de l’ OM, Luan Peres a indirectement lancé une réponse à Adil Rami. L’ancien défenseur marseillais a tenu un discours très pessimiste sur la suite de la saison de l’Olympique de Marseille.

OM : Le discours pessimiste d’Adil Rami sur Sampaoli

Cette saison, l’ Olympique de Marseille séduit par sa solidité défensive et son jeu porté vers l’avant. Les hommes de Jorge Sampaoli enchaînent des résultats positifs et des prestations intéressantes en championnat. Le week-end dernier, l’ OM s’est d'ailleurs imposé 2-0 face au Stade Rennais et enchaine sa troisième victoire consécutive en championnat. Un début de saison plutôt surprenant pour Adil Rami.

L’ancien défenseur marseillais, qui a déjà côtoyé Jorge Sampaoli au FC Séville, s’est même montré très pessimiste concernant la suite de la saison des Marseillais. « C’est un beau début de saison, tant mieux pour eux. Mais je pense que ça va se compliquer en deuxième partie de saison (…) Ça ne va pas être facile pour eux de tenir cette cadence toute la saison. C’est beaucoup d’efforts, beaucoup de travail, beaucoup de cardio et ils ont beaucoup de matchs parce qu’ils sont en Europa League », a lâché le défenseur marseillais. Mais les Marseillais n’approuvent guère cette analyse d’Adil Rami.

OM : Luan Peres rassure pour la suite de la saison

Il faut dire que l' OM reste sur une bonne dynamique depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc. Et certains de ses joueurs n’hésitent plus à afficher publiquement leurs objectifs pour la suite de la saison. À l’issue du match contre le Stade Rennais, Luan Peres s’est notamment exprimé sur le schéma tactique mis en place par Jorge Sampaoli. Il a également assuré que l’ OM compte jouer ses chances à fond la suite de la saison dans le but de remporter le titre de champion de Ligue 1, en dépit du statut de favori du PSG, doté d’un effectif XXL avec l’arrivée de Lionel Messi.

« Paris a une belle équipe, mais elle n’est pas invincible (…) Nous aussi nous avons une belle équipe et si on reste concentré, on peut rester au contact du Paris Saint-Germain. On aura deux confrontations directes avec lui. Ce n’est donc pas impossible d’être champion », a assuré le défenseur brésilien en conférence de presse, résumant ainsi l’état d’esprit de ses coéquipiers.