OL : Les grandes ambitions de Peter Bosz avant le derby

Publié par Ange A. le 01 octobre 2021 à 08:05

L’Olympique Lyonnais a enchaîné avec une nouvelle victoire jeudi soir en Ligue Europa contre Bröndby (3-0). Peter Bosz a affiché ses ambitions pour l’ OL avant le derby de dimanche au Chaudron contre l’ASSE.

L’OL écrase Bröndby et se rassure avant Saint-Étienne

Accroché par le FC Lorient lors de la dernière journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire jeudi en dominant Bröndby. L’OL s’est imposé (3-0) contre le club danois lors de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Déjà buteur contre les Glasgow Rangers lors de la 1re journée et contre Lorient, Karl Toko-Ekambi y est allé de son doublé contre les visiteurs. Houssem Aouar a conclu le festival lyonnais à moins de 5 minutes de la fin du temps réglementaire (86e). Grâce à ce deuxième succès de suite, Lyon est solide leader de sa poule. Pour Peter Bosz, cette place est méritée. Le technicien néerlandais s’est livré avant le derby rhodanien contre l’AS Saint-Étienne ce dimanche.

Peter Bosz affiche un objectif clair

Satisfait de la performance de ses poulains, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais souhaite terminer en tête du groupe. « Beaucoup de choses m’ont plu ce soir. Nous avons joué une fois de plus ensemble […] Finir premier du groupe est très important car seul le leader va plus loin directement (en 8e de finale). Nous avons bien démarré, c’est vrai et il y a encore quatre matches à jouer. Le prochain contre le Sparta Prague sera le plus important », a déclaré le coach de l’OL cité par L’Équipe. Vainqueur de Bröndby, Lyon va tenter d’enchaîner avec un nouveau succès à Geoffroy-Guichard contre Saint-Étienne. Avant ce choc, les Gones pointent à la 7e place tandis que les Verts sont bons derniers du championnat.

Les plus gros transferts du mercato 2021