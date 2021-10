Stade Rennais : C3, la réaction de Genesio après la remontada

Publié par Ange A. le 01 octobre 2021 à 10:05

Le Stade Rennais a signé son premier succès en Ligue Europa Conference contre le Vitesse Arnhem. Un succès renversant sur lequel Bruno Genesio, l’entraîneur de Rennes, est revenu après la rencontre.

Le Stade Rennais s’offre une remontada contre le Vitesse Arnhem

Après son nul arraché contre Tottenham (2-2), le Stade Rennais s’est imposé contre le Vitesse Arnhem jeudi lors de la 2e journée de la Ligue Europa Conference. Mené par les Néerlandais à la mi-temps, le club breton a inversé la vapeur en deuxième mi-temps. Serhou Guirassy (54e, s.p) et Kamaldeen Sulemana (70e) ont permis aux Rouge et noir de l’emporter à l’extérieur. La bande à Hamari Traoré a terminé la rencontre à 10 suite à l’expulsion de Loïc Badé avant le dernier quart d’heure. Une exclusion qui ne changera pas le score final en faveur du SRFC, actuel 2e de sa poule derrière les Spurs. Entraîneur de Rennes, Bruno Genesio a salué l’état d’esprit de ses poulains après ce succès renversant.

La satisfaction Bruno Genesio après la victoire de Rennes à Arnhem

L’entraîneur du Stade Rennais a apprécié le changement d’attitude opéré dès l’entame du second acte. « On peut le dire, c’était un Rennes avec deux visages. La première période, c’était insuffisant. Il n’y avait pas de rythme. Les transmissions, les courses, c’était mauvais. Il n’y avait pas de vitesse. Mais on a corrigé cela dès l’entame de la deuxième période en utilisant beaucoup mieux nos latéraux », a noté Bruno Genesio cité par L’Équipe. Le technicien breton s’est ensuite félicité de la vigueur affichée par les siens. « On résiste ensuite à 10 contre 11. C’est très positif alors que l’on dit souvent de mon équipe qu’elle manque de caractère. Les gars ont montré le contraire », a poursuivi l’entraîneur de Rennes. Cette victoire est de bon augure avant le choc qui attend le SRFC. Dimanche, les Rouge et noir reçoivent le Paris Saint-Germain pour le compte de la 9e journée de Ligue 1.

Les meilleurs parcours des clubs français en Coupes d’Europe