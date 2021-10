FC Nantes : Réponse sèche de Kombouaré à ses détracteurs

Publié par ALEXIS le 01 octobre 2021 à 18:32

Interrogé sur la situation du FC Nantes, actuel 10e de Ligue 1, Antoine Kombouaré s’est montré agacé. Il a répondu sèchement à ses détracteurs en conférence de presse, ce vendredi.

FC Nantes : Kombouaré, « vous avez envie de me faire chier ? »

Le FC Nantes reste sur une défaite contre le Stade de Reims (3-1), lors de la 8e journée de Ligue 1. L’équipe d’Antoine Kombouaré se retrouve ainsi dans le milieu du classement. Un rang qui suscite la colère des supporters et soulève des questions sur le système de jeu de l’entraîneur des Canaris, surtout contre le SDR. « Vous avez envie de me faire chier ? Ce n’est pas le système qui donne un résultat, mais l’animation », a répondu ce dernier face aux médias, avant le match contre l’ES Troyes AC, dimanche, au Stade de la Beaujoire (15h).

« On a égalisé (1-1, 61e) dans ce système. J’ai changé après pour un 4-2-3-1 et on a pris deux buts de plus. Arrêtez. Je ne réponds pas à ce genre de question. [… ] Je vais changer de système chaque week-end. Tous les gens qui pensent que c’est la faute du système n’y connaissent rien au foot », a martelé le coach du FC Nantes ensuite. « Ce qui m’importe, c’est comment se comporte l’équipe. Contre Reims, on a été un peu suffisant. On pensait avoir fait le plus dur en revenant au score. J’aurais peut-être dû rester en 4-3-3 », a indiqué Antoine Kombouaré.

Réagir face à l'ES Troyes AC

Le FCN était pourtant sur une série de deux victoires (respectivement sur Angers SCO et le Stade Brestois) avant sa défaite à Reims. Le technicien kanak avait en effet changé de tactique contre les Rémois, mais son système n’a pas bien fonctionné. « Je choisis des systèmes par rapport aux joueurs qui peuvent jouer. Arrêtez avec le système, vous me fatiguez... Peut-être que Reims était juste meilleur. Il y a plein de raisons », a-t-il expliqué, tout en espérant renouer avec la victoire lors de la 9e journée du championnat. « Ce qui est important, c’est de réagir », a indiqué le patron de l’encadrement technique du FC Nantes.

