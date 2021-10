Barça Mercato : Luis Suarez sans pitié pour Koeman

Publié par Timothée Jean le 01 octobre 2021 à 23:32

Attaquant de l'Atletico Madrid, Luis Suarez est revenu sur les conditions de son départ du FC Barcelone. L’attaquant uruguayen a vivement critiqué l’entraîneur Ronald Koeman, en difficulté au Barça.

Luis Suarez ne décolère pas contre le FC Barcelone

Ce dimanche, l'Atletico Madrid accueille le FC Barcelone pour le choc de la 8e journée de Liga. Un rendez-vous particulier pour Luis Suarez, qui retrouvera son ancien club qu’il a quitté en septembre 2020. Dans une longue interview accordée à Sport, l'attaquant madrilène est revenu sans détour sur ce départ « douloureux ».

Luis Suarez assure qu’il n’a pas « oublié »le traitement « injuste » qu'il a subi au FC Barcelone lors du mercato 2020. S’il a joué un rôle ô combien important lors des réussites du club catalan, l’Uruguayen était considéré comme un indésirable au Barça, au point d’être écarté du groupe catalan. Les dirigeants barcelonais ont décidé de se débarrasser de lui en raison de son âge avancé. Pourtant, les chiffres parlaient d’eux-mêmes.

« J’ai fait de bons et de mauvais matchs à Barcelone, mais mes statistiques parlaient pour moi. Je ne descendais jamais en dessous des 20 buts par saison et je ne sais pas si un n° 9 a réussi à faire ça, mettant Lionel Messi à part », a-t-il expliqué. L’attaquant de l’Atletico Madrid semble donc très remonté contre l’ancienne direction du FC Barcelone et en particulier contre son ex-coach.

Luis Suarez allume Ronald Koeman

Luis Suarez a en effet sorti la sulfateuse contre Ronald Koeman, qui dévrait être évincé du Barça dans les prochains jours. « À Barcelone, Koeman m'avait dit : 'si demain tu ne signes pas à l'Atletico, je t'écarte dimanche contre Villarreal'. Je lui ai répondu : 'Comment ? Si je n'entre pas dans tes plans, tu vas me mettre de côté ?' De me traiter comme ça, de m'envoyer m'entraîner à part comme si j'avais 15 ans, ça m'a fait mal. Ça m'a déçu. Je suis rentré en pleurant à la maison. C'était du mépris, car j'ai toujours été correct », a-t-il ajouté.

Poussé vers la sortie par l’ancienne direction du FC Barcelone et par Ronald Koeman, Luis Suarez a rejoint l’Atletico Madrid où il a démontré qu’il est loin d’être fini. Il a été l’un des grands artisans du titre de champion d’Espagne remporté par les Colchoneros la saison dernière. Et à 34 ans, El Pistolero est toujours prompte et physiquement au point. Il affiche 3 buts en Liga cette saison et espère bien enchaîner encore ce dimanche face au FC Barcelone.