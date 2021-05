Atletico Madrid : Luis Suarez sort la sulfateuse contre le Barça

Publié par Chemssdine le 26 mai 2021 à 04:45

Vainqueur de la Liga avec l'Atletico Madrid, Luis Suarez a réalisé une saison fantastique, faisant taire tous ses détracteurs qui l'annonçaient sur la pente descendante lors de sa dernière saison au FC Barcelone. L'attaquant uruguayen en a profité pour justement allumer son ancien club et Ronald Koeman.

La saison couronnée de Luis Suarez avec l'Atletico Madrid

Bradé par le Barça cet été pour seulement sept millions d'euros, Luis Suarez a réalisé un joli pied de nez aux dirigeants du club catalan. Visiblement inspiré, l'attaquant uruguayen a réalisé une saison de très bonne facture avec l'Atletico Madrid, menant les Colchoneros au titre en Liga dans un sprint haletant face au Real Madrid. Dérangé par quelques blessures tout au long de la saison, le natif de Salto a été indispensable dans le dispositif de Diego Simeone et aura été prépondérant dans le championnat espagnol, malgré quelques carences de leadership en Champions League.

Suarez allume Koeman et Bartomeu

Pour rappel, l'attaquant de 34 ans avait été une véritable légende au Barça et avait formé aux côtés de Neymar et Lionel Messi, un trio d'attaque qui avait marqué l'histoire du football moderne. Pourtant, après un exercice 2019-20 en demi-teint, l'international uruguayen avait été jeté à la porte comme un malpropre à l'été 2020 sur décision de Ronald Koeman et l'ancien président catalan, Josep Maria Bartomeu. Revanchard, Suarez n'a pas oublié cette douloureuse fin de son aventure au Barça. Il a tenu à passer un message : "Il (Bartomeu) a tout dit dans la presse au lieu de m'appeler personnellement et de me dire qu'il ne voulait pas de moi. Pourquoi ne pas me le dire directement ? On le sent quand on n'est pas utile au club. Koeman n’a pas tellement de personnalité. Il n’avait pas besoin de me dire qu’il ne m’aimait pas. Les ordres venaient d’en haut. "On attend la réponse du technicien batave.