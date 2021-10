PSG : Une grande nouvelle tombe à Paris avant le voyage à Rennes

Publié par JEAN-LUC D le 02 octobre 2021 à 06:35

Le PSG sera sur la pelouse du Roazhon Park pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, dimanche à 13h, pour affronter le Stade Rennais. Avant cette rencontre, Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, a reçu une bonne nouvelle concernant son groupe.

PSG : Enfin le grand retour de Juan Bernat ?

Face au Stade Rennais, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur un retour important à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. En effet, d’après les informations recueillies par le quotidien Le Parisien, l’infirmerie du PSG s’est vidé un peu plus avant le déplacement en Bretagne. Le journal régional explique notamment que Juan Bernat est enfin de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain. L’arrière gauche espagnol a pris part à l’entraînement collectif à deux jours du match contre le Stade Rennais.

Absent depuis plus d’un an en raison d’une blessure au genou, le défenseur de 28 ans « pourrait bien être du voyage en Bretagne. Il a en tout cas pris part normalement à la séance collective ce vendredi », rapporte le média francilien. Tous les autres joueurs qui étaient présents au Parc des Princes mardi pour le choc contre Manchester City étaient présents au Camp des Loges et seront disponibles pour le voyage à Rennes. Toutefois, même si l’infirmerie du PSG se vide peu à peu ces derniers jours, un joueur est encore dans la salle d’attente.

PSG : Le retour de Sergio Ramos encore retardé ?

Le Parisien révèle que si Juan Bernat et les autres blessés du Paris Saint-Germain sont sortis de l’infirmerie, « seul Sergio Ramos manquait une fois encore à l’appel. Lionel Messi et Neymar sont apparus tranquilles, tout comme Marco Verratti qui a disputé mardi son premier match depuis le 5 septembre. Ils seront donc disponibles pour le déplacement à Rennes dimanche. S’il n’a pas fait partie du groupe retenu pour la réception de Montpellier, le latéral gauche espagnol, qui n’a plus joué depuis plus d’un an, pourrait bien être du voyage en Bretagne. Il a en tout cas pris part normalement à la séance collective ce vendredi. »

