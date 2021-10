PSG Mercato : Un futur crack ouvre grand les bras à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 02 octobre 2021 à 11:40

Parti s’exiler en Bundesliga, Moussa Diaby brille au Bayer Leverkusen depuis l’été 2019. Le Titi parisien rêve toutefois d’un retour là où tout a commencé pour lui, au PSG.

Moussa Diaby revient sur les raisons de son départ

Moussa Diaby, formé au Paris Saint-Germain et désormais au Bayer Leverkusen et en équipe de France, a accordé une interview au journal L'Équipe vendredi. Parti durant l’été 2019 du club de la capitale française pour s’engager avec la formation allemande, contre un chèque de 15 millions d’euros, le néo-international tricolore de 22 ans a est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter son club formateur.

« Je suis parti du PSG parce que j’avais besoin de temps de jeu. L’enjeu pour un jeune, c’est de pouvoir s’exprimer, c’est ce que j’ai réussi à faire. À Leverkusen, on m’a donné cette confiance, qui m’a permis d’améliorer mes statistiques », a expliqué Moussa Diaby avant d’ajouter, concernant son nouveau statut dans le club allemand : « à Leverkusen, il n’y avait pas de joueurs comme à Paris. Donc forcément, ces responsabilités-là, on va les donner à des jeunes comme moi. »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le natif de Paris ne compte toutefois pas s’éterniser en Bundesliga et envisage même déjà un retour au bercail.

Moussa Diaby n'exclut pas un retour au PSG

Rappelé chez les Bleus par Didier Deschamps pour la seconde fois à l’occasion de la trêve du mois d’octobre, le Titi Moussa Diaby rêve d’un retour au Paris Saint-Germain, là où tout a commencé pour lui en 2014 chez les jeunes.

« Je suis le premier supporter du PSG. Mais quand je suis parti, c'était pour avoir plus de temps de jeu. Je me dis qu'il faut partir pour revenir plus fort. Pourquoi ne pas revenir un jour au PSG avec un statut différent ? Un de mes objectifs est d'aller dans un club de ce type-là avec ce statut-là, un jour », a-t-il précisé. Un message fort envoyé à Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleu. Toutefois, Diaby va devoir patienter parce que l’actuel effectif de Mauricio Pochettino est un peu en surpeuplement et les places très chères au niveau offensif.

Top 10 des meilleurs transferts du mercato estival