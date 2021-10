PSG Mercato : Concurrence, Donnarumma est cash avec Pochettino !

Publié par JEAN-LUC D le 04 octobre 2021 à 17:27

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, répète à chacune de ses sorties qu’il ne compte pas établir une hiérarchie au poste de gardien de but entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Mais l’ancien portier de l’AC Milan ne semble visiblement pas de cet avis.

Mercato PSG : Pochettino a pris sa décision sur la concurrence

« La concurrence Navas - Donnarumma ? Je déciderai match après match. La réalité, c'est que le fait d'avoir deux grands gardiens ça élève la concurrence et donc ça élève le niveau. Ce n'est que bénéfique pour nous. Tous les joueurs qui arrivent savent le niveau d'exigence qu'il y a. À chaque fois, ce sera mes décisions, elles seront prises à chaque match », indiquait dernièrement Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma cet été, le Paris Saint-Germain dispose désormais de deux des cinq meilleurs gardiens de la planète. Et alors que tout le monde attend qu’il établisse une hiérarchie claire et nette à ce poste, le coach du Paris Saint-Germain préfère faire ses choix selon la forme du moment, faisant alterner l’international italien et l’ancien portier du Real Madrid dans les cages parisiennes. Même si Donnarumma pense autre chose.

Donnarumma : « Je suis à Paris pour jouer »

Actuellement en regroupement avec la Squadra Azzurra pour la Ligue des Nations, Gianluigi Donnarumma a ouvertement annoncé qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain lors du mercato estival passé pour jouer. Rassurant ainsi ses compatriotes qui commençaient à craindre qu’il ne perde sa place en sélection si son temps de jeu ne s’améliore pas au PSG.

« Il n'y a pas de problème. Je suis à Paris pour jouer, c'est normal d'avoir certaines de ces choses ici au début. Je suis là pour jouer et je suis sûr que tout ira bien, je n'ai aucun problème pour l'équipe nationale. Je continue mon chemin, j'espère que tout va bien se passer », a déclaré le gardien de 22 ans. Keylor Navas est donc prévenu.