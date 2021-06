ASSE : Avant la vente, Romeyer et Caïazzo se montrent rassurants

Publié par ALEXIS le 29 juin 2021 à 00:00

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux présidents de l’ ASSE, auraient annoncé une bonne nouvelle aux employés de leur club avant leur passage devant le gendarme financier de la LFP et la cession de Sainté.

ASSE : 23 M€ pour renflouer les finances ?

Mise sur le marché depuis la mi-avril, l’ ASSE n’a toujours pas trouvé d’acquéreur. Dans l'attente du verdict de la banque engagée pour trouver un repreneur, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont réussi un gros coup. Avant leur passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion, ils ont rassuré les salariés sur la situation financière du club ligérien. D’après les indiscrétions de But Football Club, « les employés de l'AS Saint-Étienne ont reçu dernièrement un mail qui les a rassurés sur la situation financière du club ».

La source croit savoir que les deux propriétaires des Verts ont annoncé un montant de 23 M€ de fonds propres dans leurs caisses avant d’aller défendre le bilan financier de l’ ASSE devant la DNCG. En d’autres termes, les Stéphanois devraient présenter un bilan positif sur l’exercice 2020-2021. Cela pour la 11e saison consécutive. Sur le plan sportif, les Stéphanois ont fini à la 11e place de Ligue 1 la saison dernière. Ils se sont ainsi sauvés vers la fin de l’exercice, après avoir été menacés de relégation en Ligue 2, pendant plusieurs semaines, surtout dans la deuxième moitié de la saison.

« Tourner une page pour l’intérêt de l’AS Saint-Étienne »

Pour rappel, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient publié une lettre ouverte dans laquelle ils annonçaient la mise en vente de leur équipe. « Depuis 2004, nous n'avons pas tout réussi […]. Il est inéluctable que le football moderne réclame des moyens financiers de plus en plus importants. C’est pourquoi nous devons préparer l’avenir », avaient-ils écrit le 14 avril 2021. Et pour mieux « assurer la continuité et le développement de leur club », les deux associés ont confié à une banque d’affaires réputée, la mission de sélectionner le meilleur investisseur », afin de reprendre le club ligérien en main. « Dans l’unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ ASSE », avaient annoncé Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.