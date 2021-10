PSG Mercato : L'annonce fracassante de Pochettino sur Sergio Ramos !

Publié par Thomas le 06 octobre 2021 à 13:34

Probablement auteur du mercato le plus flamboyant de son histoire, le PSG connaît des fortunes diverses avec ses recrues stars depuis la reprise de la compétition. Parmi elles, Sergio Ramos, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute sous la tunique Rouge et Bleu, une situation qui préoccupe du côté de la capitale, et ce n’est pas les récentes déclarations de Pochettino qui devraient apaiser ces craintes.

PSG Mercato : Pochettino pessimiste avec Ramos

Le technicien argentin était invité cette semaine dans l’émission espagnole "Universo Valdano" sur Movistar +. Lors de cet entretien, l’entraîneur du Paris SG est revenu sur l’été fabuleux des Rouge et Bleu, avec en point d’orgue, l’arrivée du meilleur joueur de la planète Lionel Messi début août. La signature de l’Argentin a éclipsé les venues d’autres poids lourds du football, comme le gardien italien Gianluigi Donnarumma ou encore le défenseur emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos.

L’Espagnol justement est peut-être la plus grosse frustration parisienne en ce début de saison, avec toujours zéro minute de jeu à son compteur. Le défenseur de 35 ans travaille en marge du groupe, et son retour n’est toujours pas d’actualité. Interrogé sur la situation délicate de Sergio Ramos, son entraîneur s’est montré pour le moins pessimiste quant à ses futures performances dans le groupe, rappelant qu'à 35 ans, il est plus compliqué de se remettre d'une blessure et retrouver sa superbe d'antan.

Selon Pochettino, il ne faudra pas en attendre beaucoup de Ramos dans les prochains mois. "Peut-être que la réalité de Sergio Ramos est différente de celle de 2014, ou celle de Messi et Neymar. Ces footballeurs sont de grands champions mais ils doivent s'habituer à la réalité. Nous avons tous en tête qu'ils ont été les meilleurs, mais ils doivent être à leur niveau. S'ils récupèrent cette étiquette, bien sûr, nous pouvons accomplir n'importe quoi. Mais le combat commence pour trouver la meilleure version de chacun. L'orchestre doit être juste", a confié l’Argentin. Une déclaration qui ne devrait pas plaire aux supporters, qui commencent sérieusement à s’impatienter.