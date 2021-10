PSG Mercato : Après Messi, Leonardo prépare un autre gros coup !

Publié par JEAN-LUC D le 05 octobre 2021 à 19:11

Cet été, le PSG a réussi le coup du siècle en s’attachant les services de Lionel Messi, en fin de contrat au Barça. Mais Leonardo ne compte pas s’arrêter là. Le directeur sportif du club de la capitale s’active déjà en coulisses en vue d’un autre très gros coup.

Le PSG prépare un gros coup au milieu de terrain

Après Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain n’a pas fini d’étonner la planète foot. Les dirigeants parisiens rêvent encore d’enrichir davantage leur équipe galactique. En effet, alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison en cours, Leonardo devrait s’activer sur le marché des grands attaquants l’été prochain. Outre Mohamed Salah (Liverpool), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Harry Kane (Tottenham) et Erling Haaland (Dortmund), le directeur sportif a également inscrit sur ses tablettes le recrutement d’un milieu de terrain de classe mondiale.

Paul Pogba ou Casemiro au PSG la saison prochaine ?

En effet, à l’occasion de son podcast Here We Go, Fabrizio Romano a révélé ce mardi que l’actuel leader de Ligue 1 prépare un coup à la Lionel Messi l’été prochain. « Ce que je peux dire aux supporters du PSG, c’est de ne pas s’inquiéter, parce que le club est en train de travailler sur quelque chose d’important l’été prochain ! Ils veulent faire quelque chose d’important au milieu de terrain, et chercher un joueur de top niveau. Le PSG voulait déjà le faire cet été, mais l’opportunité Messi a fait changer les plans », explique le journaliste italien.

Puis d'ajouter : « on est encore en octobre donc il est trop tôt pour ce genre de choses, mais je peux vous dire que le PSG travaille encore pour quelque chose d’important l’été prochain et le milieu de terrain est vraiment le poste où ils veulent faire un gros coup. » Toujours selon la même source, le PSG viserait en priorité Paul Pogba ou Casemiro. Si l’international français de 28 ans est en fin de contrat à Manchester United, Casemiro, lui, est encore lié au Real Madrid jusqu’en juin 2025. Selon Transfermarkt, l’international brésilien de 29 ans vaut actuellement 70 millions d’euros.