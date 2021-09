PSG Mercato : Nouvelle révélation fracassante sur Sergio Ramos !

Publié par JEAN-LUC D le 30 septembre 2021 à 21:35

Arrivé librement cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel avec le PSG. Les supporters du Paris Saint-Germain pourraient même encore attendre avant de voir le défenseur central espagnol sous ses nouvelles couleurs.

Sergio Ramos « continue son travail de reprise »

Après 16 années de bons et loyaux services sous le maillot du Real Madrid, Sergio Ramos a débarqué au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Un grand coup salué par la planète foot, mais les débuts de l’ancien capitaine de la sélection espagnole tardent toujours à se concrétiser. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe rapporte notamment que Sergio Ramos « continue son travail de reprise » de même que le jeune milieu de terrain Ismaël Gharbi (17 ans).

Le champion du monde 2010, pressenti pour réintégrer le groupe ce week-end lors du déplacement de la 9e journée de Ligue 1 à Rennes, devrait donc de nouveau faire l’impasse et attendre après la trêve internationale pour espérer être prêt pour ses grands débuts avec le groupe de Mauricio Pochettino.

Sergio Ramos « insupportable » au PSG

Alors que la rencontre Rennes-PSG avait été annoncée comme un objectif pour le retour de Ramos, le staff médical du Paris Saint-Germain vise désormais la réception d’Angers après la trêve internationale, le 15 octobre, pour le retour de l’ex-Madrilène. D’après Kévin Diaz dans l’After Foot, la situation en devient quasiment « insupportable » pour le natif de Camas.

« Je pense que Sergio Ramos ne doit pas se sentir très bien, car il a déjà eu une fin d’aventure en queue de poisson avec son club de cœur, le Real Madrid. Il a été souvent blessé, il n’a pas fait l’Euro. Mais en arrivant au Paris Saint-Germain il a fait des tests physiques dont les résultats étaient de bonne qualité, et derrière il y a ces blessures. Honnêtement, pour un sportif de haut niveau, peu importe le salaire, c’est insupportable, car il arrive à un âge où il doit avoir envie de jouer au football et de profiter, et là je pense vraiment qu’il ne doit pas être bien et je ne veux pas qu’on plaisante avec ça », a expliqué le consultant sur RMC Sport.

