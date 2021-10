PSG Mercato : La grosse confidence de Messi sur sa signature

Publié par Ange A. le 07 octobre 2021 à 00:40

Transfert phare du dernier mercato estival, Lionel Messi s’est confié sur sa signature au Paris Saint-Germain. L’ancien capitaine du FC Barcelone s’est également livré sur d’autres sujets chauds dans un entretien à paraître dans France Football.

Pas de regrets pour Lionel Messi après son départ du Barça

Longtemps annoncé proche d’une prolongation de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi a fini par quitter son club de toujours. Faute d’accord avec les dirigeants blaugranas, l’attaquant argentin s’est engagé avec le Paris Saint-Germain cet été. Interrogé par le célèbre magazine, le numéro 30 du PSG est revenu sur sa signature au Paris SG. Une décision qu’il ne regrette pas comme l’indique la Une du magazine. « Je ne me suis pas trompé », a notamment confié le sextuple Ballon d’Or dans cet entretien à paraître ce samedi 9 octobre. Interlocuteur de La Pulga, Florent Torchut a également dévoilé que le capitaine de l’Argentine s’est exprimé sur d’autres thèmes. Il a évoqué les dessous de son départ du Barça, sa victoire en Copa America, ses chances pour le Ballon d’Or, ses débuts au PSG ou encore ses relations avec les autres stars du vestiaire parisien.

Un choix validé par Pochettino

Alors qu’il réalise des débuts poussifs avec le Paris Saint-Germain (un but en cinq matchs), Lionel Messi est adoubé par Mauricio Pochettino. Le coach du PSG s’estime chanceux de disposer d’une telle « figure mondiale » dans son effectif. « Avoir Leo était un cadeau de la vie. Personne ne s’attendait à sa fin à Barcelone, pas même lui. Le président, Leonardo et le club en général ont fait un excellent travail pour signer Messi. Il y avait une énorme attente à Paris, et dans le monde entier. J’aime son naturel et son sentiment qu’il doit rendre l’amour qu’il a reçu », a confié le technicien argentin dans l’émission « Universo Valdano » de Movistar, selon les propos relayés par AS.