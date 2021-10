ASSE Mercato : Succession de Puel, mise au point sur la piste Guion

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2021 à 15:45

David Guion fait-il partie des probables successeurs de Claude Puel à l’ ASSE ? Un ex-responsable du club ligérien fait une mise au point sur sa prétendue implication pour placer l’ancien coach du Stade de Reims chez les Verts.

Lyonnet, « je n'ai jamais milité pour la venue de Guion à l’ ASSE »

Le nom de David Guion a été cité dans L’Équipe parmi les potentiels candidats à la succession de Claude Puel à l’ ASSE. Il a été proposé par Philippe Lyonnet selon les informations de Bernard Lions dans le quotidien sportif. « L’une d’elles (des propositions, ndlr) aurait été transmise à Roland Romeyer, président du directoire du club, par son ancien directeur de la communication. Il militait pour le nom de David Guion, libre depuis son départ de Reims cet été et ancien de la maison verte », a écrit la source. Une information démentie par Philippe Lyonnet.

« Je n'ai jamais milité pour la venue de David Guion à l’AS Saint-Étienne », a-t-il nié dans le même journal, dans un droit de réponse. « J’ai un profond respect pour le travail de Claude Puel et jamais je ne me permettrais de soumettre la candidature d'un entraîneur à l' ASSE. Ce n'est ni dans mes valeurs ni dans mon domaine de compétences », a clarifié l’ex-directeur général adjoint en charge de la communication et des médias chez les Verts.

Plusieurs noms circulent pour succéder à Puel

Le contrat de Claude Puel expire le 30 juin 2022. Pour le remplacer, des noms auraient été proposés aux dirigeants stéphanois directement ou indirectement. Outre celui de David Guion, Luis Fernandez, Pascal Dupraz, René Girard ou encore Jean-Louis Gasset auraient été aussi proposé aux décideurs de l' ASSE. Concernant David Guion (54 ans), il est libre de tout engagement depuis son départ du SDR, club qu'il a dirigé entre mai 2017 et mai 2021.